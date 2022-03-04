10:11 04.03.2022 (обновлено: 10:26 04.03.2022)
ЛНР вернет домой первого сдавшегося украинского военного
ЛНР вернет домой первого добровольно сложившего оружие украинского военного
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Власти Луганской народной республики возвращают домой первого добровольно сложившего оружие украинского военного - младшего сержанта мобильного госпиталя Татьяну Тимченко, сообщил журналистам подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня мы отпускаем Татьяну, она не запятнала свои руки кровью, не выполняла преступные приказы Киева. Поэтому, согласно указу главы Луганской народной республики, эти люди должны быть отпущены домой. Появилась такая возможность, поскольку дом, в котором живет Татьяна, уже был деоккупирован Народной милицией", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов. Он заявил также, что российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине. По его словам, русские и украинцы - один народ, он никогда не откажется от этого убеждения.