Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/lnr-1776426917.html
ЛНР вернет домой первого сдавшегося украинского военного
ЛНР вернет домой первого сдавшегося украинского военного - РИА Новости, 04.03.2022
ЛНР вернет домой первого сдавшегося украинского военного
Власти Луганской народной республики возвращают домой первого добровольно сложившего оружие украинского военного - младшего сержанта мобильного госпиталя... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:11
2022-03-04T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775521576_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_7ac132383fe44dffd62b2fb271ed9e6c.jpg
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Власти Луганской народной республики возвращают домой первого добровольно сложившего оружие украинского военного - младшего сержанта мобильного госпиталя Татьяну Тимченко, сообщил журналистам подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов. Он заявил также, что российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине. По его словам, русские и украинцы - один народ, он никогда не откажется от этого убеждения.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/sud-1776268038.html
https://ria.ru/20220224/plen-1774803991.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775521576_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_c841171c9f7655465e3fab3a53356136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, украина, россия
10:11 04.03.2022 (обновлено: 10:26 04.03.2022)
 
ЛНР вернет домой первого сдавшегося украинского военного

ЛНР вернет домой первого добровольно сложившего оружие украинского военного

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Власти Луганской народной республики возвращают домой первого добровольно сложившего оружие украинского военного - младшего сержанта мобильного госпиталя Татьяну Тимченко, сообщил журналистам подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня мы отпускаем Татьяну, она не запятнала свои руки кровью, не выполняла преступные приказы Киева. Поэтому, согласно указу главы Луганской народной республики, эти люди должны быть отпущены домой. Появилась такая возможность, поскольку дом, в котором живет Татьяна, уже был деоккупирован Народной милицией", - сказал он.
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МУС отправил специалистов на Украину для расследования военных преступлений
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов. Он заявил также, что российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине. По его словам, русские и украинцы - один народ, он никогда не откажется от этого убеждения.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 16:11
В ЛНР сообщили о добровольной сдаче нескольких украинских военных в плен
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала