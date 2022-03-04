https://ria.ru/20220304/lnr-1776426917.html

ЛНР вернет домой первого сдавшегося украинского военного

ЛНР вернет домой первого сдавшегося украинского военного - РИА Новости, 04.03.2022

ЛНР вернет домой первого сдавшегося украинского военного

Власти Луганской народной республики возвращают домой первого добровольно сложившего оружие украинского военного - младшего сержанта мобильного госпиталя... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:11

2022-03-04T10:11

2022-03-04T10:26

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

украина

россия

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Власти Луганской народной республики возвращают домой первого добровольно сложившего оружие украинского военного - младшего сержанта мобильного госпиталя Татьяну Тимченко, сообщил журналистам подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов. Он заявил также, что российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине. По его словам, русские и украинцы - один народ, он никогда не откажется от этого убеждения.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/sud-1776268038.html

https://ria.ru/20220224/plen-1774803991.html

луганская народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, украина, россия