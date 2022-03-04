https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776557064.html

Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет

Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет - РИА Новости, 04.03.2022

Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет

Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарственных препаратов из-за рубежа на сегодня нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:52

2022-03-04T16:52

2022-03-04T16:57

общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарственных препаратов из-за рубежа на сегодня нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В Минздраве России в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора."Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.

https://ria.ru/20220302/minzdrav-1776138241.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии)