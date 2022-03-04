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Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет
Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет - РИА Новости, 04.03.2022
Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет
Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарственных препаратов из-за рубежа на сегодня нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:52
2022-03-04T16:57
общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарственных препаратов из-за рубежа на сегодня нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В Минздраве России в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора."Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
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общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
16:52 04.03.2022 (обновлено: 16:57 04.03.2022)
 
Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет

Глава Минздрава Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудница аптеки разбирает лекарства
Сотрудница аптеки разбирает лекарства - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудница аптеки разбирает лекарства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарственных препаратов из-за рубежа на сегодня нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В Минздраве России в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора.
Аптека - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 21:12
Минздрав заявил о достаточном запасе лекарств в России
"Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
 
ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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