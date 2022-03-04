https://ria.ru/20220304/lekarstva-1776557064.html
Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет
Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет - РИА Новости, 04.03.2022
Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет
Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарственных препаратов из-за рубежа на сегодня нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:52
2022-03-04T16:52
2022-03-04T16:57
общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарственных препаратов из-за рубежа на сегодня нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В Минздраве России в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора."Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
https://ria.ru/20220302/minzdrav-1776138241.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
16:52 04.03.2022 (обновлено: 16:57 04.03.2022)
Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет
Глава Минздрава Мурашко: заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет