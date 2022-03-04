https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776531006.html

Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков

Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2022

Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков

О дальнейших перспективах распространения ковида должны говорить специалисты, но регионы по-прежнему используют особые полномочия в том, что касается введения... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:31

2022-03-04T15:31

2022-03-04T15:32

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. О дальнейших перспективах распространения ковида должны говорить специалисты, но регионы по-прежнему используют особые полномочия в том, что касается введения или отмены антиковидных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это лучше у Минздрава спросить. Сейчас, действительно, мы находимся на понижающей тенденции, однако какие дальнейшие перспективы распространения этой инфекции, всё-таки должны говорить специалисты-медики. А что касается введения или отмены каких-то дополнительных ограничительных мер, то здесь регионы по-прежнему используют те самые особые полномочия, о которых мы говорили неоднократно", - сказал Песков журналистам.Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. При этом выявлено за сутки 89 174 новых случаев COVID-19, умерли 776 человек с этим заболеванием.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, дмитрий песков