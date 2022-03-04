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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776531006.html
Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков
Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2022
Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков
О дальнейших перспективах распространения ковида должны говорить специалисты, но регионы по-прежнему используют особые полномочия в том, что касается введения... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:31
2022-03-04T15:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. О дальнейших перспективах распространения ковида должны говорить специалисты, но регионы по-прежнему используют особые полномочия в том, что касается введения или отмены антиковидных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это лучше у Минздрава спросить. Сейчас, действительно, мы находимся на понижающей тенденции, однако какие дальнейшие перспективы распространения этой инфекции, всё-таки должны говорить специалисты-медики. А что касается введения или отмены каких-то дополнительных ограничительных мер, то здесь регионы по-прежнему используют те самые особые полномочия, о которых мы говорили неоднократно", - сказал Песков журналистам.Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. При этом выявлено за сутки 89 174 новых случаев COVID-19, умерли 776 человек с этим заболеванием.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, дмитрий песков
15:31 04.03.2022 (обновлено: 15:32 04.03.2022)
 
Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-ограничениям

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении
Медицинский работник в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский работник в реанимационном отделении
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. О дальнейших перспективах распространения ковида должны говорить специалисты, но регионы по-прежнему используют особые полномочия в том, что касается введения или отмены антиковидных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это лучше у Минздрава спросить. Сейчас, действительно, мы находимся на понижающей тенденции, однако какие дальнейшие перспективы распространения этой инфекции, всё-таки должны говорить специалисты-медики. А что касается введения или отмены каких-то дополнительных ограничительных мер, то здесь регионы по-прежнему используют те самые особые полномочия, о которых мы говорили неоднократно", - сказал Песков журналистам.
Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. При этом выявлено за сутки 89 174 новых случаев COVID-19, умерли 776 человек с этим заболеванием.
 
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