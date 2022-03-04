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Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков
Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2022
Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков
О дальнейших перспективах распространения ковида должны говорить специалисты, но регионы по-прежнему используют особые полномочия в том, что касается введения... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:31
2022-03-04T15:31
2022-03-04T15:32
распространение коронавируса
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дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. О дальнейших перспективах распространения ковида должны говорить специалисты, но регионы по-прежнему используют особые полномочия в том, что касается введения или отмены антиковидных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это лучше у Минздрава спросить. Сейчас, действительно, мы находимся на понижающей тенденции, однако какие дальнейшие перспективы распространения этой инфекции, всё-таки должны говорить специалисты-медики. А что касается введения или отмены каких-то дополнительных ограничительных мер, то здесь регионы по-прежнему используют те самые особые полномочия, о которых мы говорили неоднократно", - сказал Песков журналистам.Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. При этом выявлено за сутки 89 174 новых случаев COVID-19, умерли 776 человек с этим заболеванием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, дмитрий песков
15:31 04.03.2022 (обновлено: 15:32 04.03.2022)
Регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-мерам, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: регионы по-прежнему используют полномочия по COVID-ограничениям
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. О дальнейших перспективах распространения ковида должны говорить специалисты, но регионы по-прежнему используют особые полномочия в том, что касается введения или отмены антиковидных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это лучше у Минздрава спросить. Сейчас, действительно, мы находимся на понижающей тенденции, однако какие дальнейшие перспективы распространения этой инфекции, всё-таки должны говорить специалисты-медики. А что касается введения или отмены каких-то дополнительных ограничительных мер, то здесь регионы по-прежнему используют те самые особые полномочия, о которых мы говорили неоднократно", - сказал Песков журналистам.
Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России
, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. При этом выявлено за сутки 89 174 новых случаев COVID-19, умерли 776 человек с этим заболеванием.