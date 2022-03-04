https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776440456.html
В России за сутки выздоровели 160 507 человек от COVID-19
В России за сутки выздоровели 160 507 человек от COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2022
В России за сутки выздоровели 160 507 человек от COVID-19
Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:03
2022-03-04T11:03
2022-03-04T11:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 160 507 человек, или на 6,0% меньше по сравнению с 3 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, коронавирусы
В России за сутки выздоровели 160 507 человек от COVID-19
В России за сутки выздоровели 160 507 человек от COVID-19, на 6% меньше, чем накануне