https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776440456.html

В России за сутки выздоровели 160 507 человек от COVID-19

В России за сутки выздоровели 160 507 человек от COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2022

В России за сутки выздоровели 160 507 человек от COVID-19

Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:03

2022-03-04T11:03

2022-03-04T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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россия

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коронавирусы

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 160 507 человек, или на 6,0% меньше по сравнению с 3 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, коронавирусы