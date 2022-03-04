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Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским
Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2022
Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не прекратит контакт ни с украинской, ни с российской сторонами ради того, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T02:11
2022-03-04T02:11
в мире
владимир путин
россия
украина
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не прекратит контакт ни с украинской, ни с российской сторонами ради того, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776394497.html
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в мире, владимир путин, россия, украина
02:11 04.03.2022
 
Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не прекратит контакт ни с украинской, ни с российской сторонами ради того, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины.
"Я не перестану говорить не только с украинским президентом, но и с российским. Нужно пытаться сделать все, чтобы война закончилась", - сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 01:52
Шольц: Путин не давал обещаний не проводить спецоперацию на Украине
 
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