https://ria.ru/20220304/kontakt-1776395618.html
Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским
Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2022
Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не прекратит контакт ни с украинской, ни с российской сторонами ради того, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T02:11
2022-03-04T02:11
2022-03-04T02:11
в мире
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772918419_0:59:2913:1698_1920x0_80_0_0_d6b94ffb725d014a83c70cf94d1d3573.jpg
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не прекратит контакт ни с украинской, ни с российской сторонами ради того, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776394497.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772918419_253:0:2913:1995_1920x0_80_0_0_a7c4589659b7ee46ae5be9544001ff31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина
Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским