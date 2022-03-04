https://ria.ru/20220304/kontakt-1776395618.html

Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским

Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2022

Канцлер ФРГ заявил, что не прекратит контакт ни с Путиным, ни с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не прекратит контакт ни с украинской, ни с российской сторонами ради того, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T02:11

2022-03-04T02:11

2022-03-04T02:11

в мире

владимир путин

россия

украина

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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не прекратит контакт ни с украинской, ни с российской сторонами ради того, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776394497.html

россия

украина

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Максим Горбачев

в мире, владимир путин, россия, украина