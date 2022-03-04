https://ria.ru/20220304/kitay-1776470615.html

Обуздать дракона. Куда движется китайская экономика

Обуздать дракона. Куда движется китайская экономика - РИА Новости, 04.03.2022

Обуздать дракона. Куда движется китайская экономика

По итогам 2021 года китайская экономика показала рост ВВП в 8,1%. Это впечатляющий результат на фоне продолжающейся мировой пандемии. Впрочем, Китай сохранил за РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:47

2022-03-04T12:47

2022-03-04T12:47

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 4 мар – Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам 2021 года китайская экономика показала рост ВВП в 8,1%. Это впечатляющий результат на фоне продолжающейся мировой пандемии. Впрочем, Китай сохранил за собой лидерство не только в экономическом развитии, но и в борьбе с COVID-19. Успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине – яркое тому доказательство. И все же впереди у китайской экономики немало трудностей, которые предстоит преодолеть. Каковы ее перспективы – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Через тернии к ростуС тех пор, как Китай начал открываться миру в 1978 году, рост ВВП составлял в среднем почти 10% ежегодно. За эти 40 лет более 800 миллионов человек вырвались из нищеты, а доступ к здравоохранению, образованию и другим услугам стал для китайцев куда проще.Долгие годы Китай пытался догнать развитые страны, приоритетом был экономический рост любой ценой. Однако 2021 год ознаменовал собой начало новой парадигмы китайской экономики. Китай начал переход от модели, поддерживающей рост ВВП, к модели, делающей упор на эффективное, качественное развитие, благополучие и социальную защиту граждан, сглаживание последствий изменения климата и защиту окружающей среды.В последние десятилетия китайские компании серьезно не регулировали, из-за чего их рост стал "необузданным". С таким "неконтролируемым ростом капитала" отныне принято бороться. В результате Китай из мировой фабрики и центра производства должен превратиться в высокотехнологичное государство.В течение 2021 года китайское правительство предприняло несколько десятков важных шагов по регулированию ряда ведущих корпораций: от интернет-платформ, ориентированных на потребителей, до образовательных компаний. Основаниями для этих действий было желание Пекина обуздать монополии, обезопасить личные данные пользователей и обеспечить социальное равенство.Этот процесс называют "взрослением" китайской экономики. Отныне люди имеют большее значение, чем статистические показатели, указывающие на экономический рост. Официальная цель правительства на ближайшее десятилетие состоит в том, чтобы создать условия для роста среднего класса в Китае под лозунгом "всеобщего процветания" .Так, китайское руководство полагает, что страна находится на пороге превращения в действительно "современную социалистическую экономику".Нелегкий путьПуть Китая к "всеобщему процветанию" полон трудностей. Китай – огромная страна, к тому же разные ее регионы развиты неравномерно. И пока мир не знает примеров, когда столь большое государство могло построить сбалансированную, инновационную экономику на всей территории. Это один из главных вызовов, наряду с тенденцией к деглобализации мировой экономики.И все же, в силу своего размера Китай занимает центральное место в решении важных региональных и глобальных вопросов развития. При этом многие из сложных проблем, с которыми сталкивается Китай, актуальны и для других стран. Старение населения, переход к новой модели экономического развития, создание всеобъемлющей системы здравоохранения, переход к низкоуглеродному развитию – все эти вопросы стоят перед многими государствами. И Китай оказывает растущее влияние на другие развивающиеся экономики не только как ведущий торговый партнер и источник инвестиций, но и как проводник инновационных идей.Экология – один из главных пунктов новой стратегии развития Пекина. Китай является крупнейшим источником выбросов парниковых газов. Выбросы на душу населения в настоящее время превышают объем выбросов в странах ЕС, хотя они немного ниже среднего показателя по ОЭСР и значительно ниже, чем в США. Глобальные экологические проблемы не могут быть решены без участия Китая.Китайскому руководству и народу предстоит решить множество проблем и изменить немало привычек. Движение вперед не обходится без трудностей, и пока Пекин дает понять, что трудностей Китай не боится.Вперед к процветаниюВ ближайшее время экономика Китая, вероятно, сосредоточится на одном – стабильности. Это слово китайское руководство утвердило в качестве приоритета в 2022 году во время Центральной экономической конференции, которая прошла в Пекине в декабре прошлого года.По мнению аналитиков, хотя упор на стабильность не является чем-то новым в экономической политике страны, приоритет стабильного роста не означает возврата к старому пути развития. По их мнению, стимулирование качественного роста и построение новой модели развития на основе идеи так называемого "двойного обращения" с целью полного раскрытия потенциала экономики, останется ключевой темой экономической политики в этом году.Идея "двойной циркуляции" или "двойного обращения" была впервые выдвинута центральным руководством в мае 2020 года. Такая модель означает, что внутренний цикл производства, распределения и потребления товаров и услуг будет основой экономического развития. Иными словами, Китай больше не будет зависеть от экспорта, эпоха экспортно-ориентированного развития закончилась. Внутренний и внешний рынки, или "международная циркуляция", будут подталкивать и стимулировать друг друга. Поток товаров и капитала будет двусторонним – внешний будет дополнять внутренний и наоборот.В настоящее время внимание сосредоточено на том, как китайские власти будут преодолевать краткосрочные препятствия, чтобы поддержать рост, не жертвуя при этом долгосрочными целями – структурными реформами и созданием более равноправной и инклюзивной экономики путем содействия всеобщему процветанию. И за этим уникальным опытом, несомненно, будет следить весь мир.

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https://ria.ru/20220301/finansirovanie-1775856553.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай