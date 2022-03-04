11:29 04.03.2022 (обновлено: 11:43 04.03.2022)
НАТО планировала блокировать Калининград с помощью Польши, заявил Азаров
Экс-премьер Украины Азаров: НАТО планировала блокировать Калининград с помощью Польши
"Рыбная деревня" в Калининграде
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. План НАТО по Украине предполагал блокирование Калининграда с помощью польской армии, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Есть убеждение, что этот план был разработан совместно с натовскими кураторами, так как американцы предварительно перебросили в Польшу около 5 тысяч своих солдат, плюс была еще и польская армия — по замыслу они должны были блокировать калининградскую группировку, чтобы в случае чего она не смогла выдвинуться к атакованной территории юго-востока Украины", - написал он на своей странице в Facebook.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.