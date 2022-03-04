https://ria.ru/20220304/izolyatsiya-1776426113.html

Глава МИД Германии пригрозила России глобальной изоляцией

Глава МИД Германии пригрозила России глобальной изоляцией - РИА Новости, 04.03.2022

Глава МИД Германии пригрозила России глобальной изоляцией

России грозит глобальная изоляция, если она продолжит свой курс на Украине, заявила перед отъездом в Брюссель в пятницу глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:04

2022-03-04T10:04

2022-03-04T13:23

сергей лавров

александр лукашевич

дмитрий песков

луганская народная республика

вооруженные силы рф

обсе

россия

киев

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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. России грозит глобальная изоляция, если она продолжит свой курс на Украине, заявила перед отъездом в Брюссель в пятницу глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Как и недавно в Нью-Йорке, мы продолжим ему (президенту России Владимиру Путину. — Прим. ред.) политически и экономически показывать, что, если он продолжит этот курс, ему придется считаться с едиными действиями и глобальной изоляцией России… Он губит и свою страну", — заявила министр.Западные страны пытаются создать фон, что в ОБСЕ сложился антироссийский консенсус, но это неправда — почти пятая часть государств-участников не поддерживает эту линию, заявил ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. А в МИД России добавили, что у России много друзей, ее нельзя изолировать.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации.Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220227/swift-1775322443.html

https://ria.ru/20220209/izolyatsiya-1771904268.html

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Ольга Маркова

сергей лавров, александр лукашевич, дмитрий песков, луганская народная республика, вооруженные силы рф, обсе, россия, киев, в мире, анналена бербок, владимир путин