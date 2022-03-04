10:04 04.03.2022 (обновлено: 13:23 04.03.2022)
Глава МИД Германии пригрозила России глобальной изоляцией
Глава МИД Германии Бербок пригрозила России глобальной изоляцией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. России грозит глобальная изоляция, если она продолжит свой курс на Украине, заявила перед отъездом в Брюссель в пятницу глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Как и недавно в Нью-Йорке, мы продолжим ему (президенту России Владимиру Путину. — Прим. ред.) политически и экономически показывать, что, если он продолжит этот курс, ему придется считаться с едиными действиями и глобальной изоляцией России… Он губит и свою страну", — заявила министр.
Западные страны пытаются создать фон, что в ОБСЕ сложился антироссийский консенсус, но это неправда — почти пятая часть государств-участников не поддерживает эту линию, заявил ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. А в МИД России добавили, что у России много друзей, ее нельзя изолировать.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации.
Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.