https://ria.ru/20220304/investitsii-1776566934.html
Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции
Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции - РИА Новости, 04.03.2022
Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:32
2022-03-04T17:32
2022-03-04T17:32
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ и акции российских компаний.Эти поправки в Бюджетный кодекс разработало правительство для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций.Возможность приобретения госбумаг РФ будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%. Аналогичная возможность будет предусмотрена для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, "что позволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов".Документом также предусмотрено, что кабмин в нынешнем году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда. Регионам теперь разрешается направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, на мероприятия по повышению устойчивости экономики в условиях ухудшения экономической ситуации.Ранее правительством было опубликовано распоряжение направить в 2022 году до 1 триллиона рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний.
https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776553251.html
https://ria.ru/20220204/krym-1771008540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции
Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции и госбумаги
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ и акции российских компаний.
Эти поправки в Бюджетный кодекс разработало правительство для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Возможность приобретения госбумаг РФ
будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%. Аналогичная возможность будет предусмотрена для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, "что позволит создать правовые основания для приобретения Минфином
на вторичном рынке акций российских эмитентов".
Документом также предусмотрено, что кабмин в нынешнем году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда. Регионам теперь разрешается направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, на мероприятия по повышению устойчивости экономики в условиях ухудшения экономической ситуации.
Ранее правительством было опубликовано распоряжение направить в 2022 году до 1 триллиона рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний.