https://ria.ru/20220304/investitsii-1776566934.html

Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции

Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции - РИА Новости, 04.03.2022

Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:32

2022-03-04T17:32

2022-03-04T17:32

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ и акции российских компаний.Эти поправки в Бюджетный кодекс разработало правительство для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций.Возможность приобретения госбумаг РФ будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%. Аналогичная возможность будет предусмотрена для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, "что позволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов".Документом также предусмотрено, что кабмин в нынешнем году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда. Регионам теперь разрешается направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, на мероприятия по повышению устойчивости экономики в условиях ухудшения экономической ситуации.Ранее правительством было опубликовано распоряжение направить в 2022 году до 1 триллиона рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний.

https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776553251.html

https://ria.ru/20220204/krym-1771008540.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)