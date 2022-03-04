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Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции
Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции - РИА Новости, 04.03.2022
Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:32
2022-03-04T17:32
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ и акции российских компаний.Эти поправки в Бюджетный кодекс разработало правительство для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций.Возможность приобретения госбумаг РФ будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%. Аналогичная возможность будет предусмотрена для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, "что позволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов".Документом также предусмотрено, что кабмин в нынешнем году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда. Регионам теперь разрешается направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, на мероприятия по повышению устойчивости экономики в условиях ухудшения экономической ситуации.Ранее правительством было опубликовано распоряжение направить в 2022 году до 1 триллиона рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний.
https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776553251.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
17:32 04.03.2022
 
Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции

Совфед одобрил закон об инвестициях средств ФНБ в российские акции и госбумаги

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ и акции российских компаний.
Эти поправки в Бюджетный кодекс разработало правительство для повышения устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Возможность приобретения госбумаг РФ будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%. Аналогичная возможность будет предусмотрена для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, "что позволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов".
Документом также предусмотрено, что кабмин в нынешнем году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда. Регионам теперь разрешается направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, на мероприятия по повышению устойчивости экономики в условиях ухудшения экономической ситуации.
Ранее правительством было опубликовано распоряжение направить в 2022 году до 1 триллиона рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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