https://ria.ru/20220304/initsiativy-1776481576.html

Вологодская область выделит 15 млрд рублей на реализацию народных инициатив

Вологодская область выделит 15 млрд рублей на реализацию народных инициатив - РИА Новости, 04.03.2022

Вологодская область выделит 15 млрд рублей на реализацию народных инициатив

Бюджет Вологодской области, утвержденный Законодательным собранием региона, предусматривает выделение около 15 миллиардов рублей за три года на реализацию... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:21

2022-03-04T13:21

2022-03-04T13:21

вологодская область

единая россия

экономика

законодательное собрание вологодской области

вологодская область

андрей луценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg

ВОЛОГДА, 4 мар - РИА Новости. Бюджет Вологодской области, утвержденный Законодательным собранием региона, предусматривает выделение около 15 миллиардов рублей за три года на реализацию народных инициатив, говорится в сообщении на сайте заксобрания со ссылкой на председателя парламента области Андрея Луценко.Он подчеркнул, что бюджет на 2022 год имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития, 61% от общего объема расходов направляется на решение социально значимых вопросов.По данным пресс-службы, доходы бюджета области на 2022 год запланированы в размере 106,6 миллиарда рублей, расходы - 110,1 миллиарда рублей, дефицит ожидается на уровне 3,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211221/sotrudnichestvo-1764769966.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

единая россия, экономика, законодательное собрание вологодской области, вологодская область, андрей луценко