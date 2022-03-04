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Вологодская область выделит 15 млрд рублей на реализацию народных инициатив
Вологодская область выделит 15 млрд рублей на реализацию народных инициатив - РИА Новости, 04.03.2022
Вологодская область выделит 15 млрд рублей на реализацию народных инициатив
Бюджет Вологодской области, утвержденный Законодательным собранием региона, предусматривает выделение около 15 миллиардов рублей за три года на реализацию... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:21
2022-03-04T13:21
2022-03-04T13:21
вологодская область
единая россия
экономика
законодательное собрание вологодской области
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 4 мар - РИА Новости. Бюджет Вологодской области, утвержденный Законодательным собранием региона, предусматривает выделение около 15 миллиардов рублей за три года на реализацию народных инициатив, говорится в сообщении на сайте заксобрания со ссылкой на председателя парламента области Андрея Луценко.Он подчеркнул, что бюджет на 2022 год имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития, 61% от общего объема расходов направляется на решение социально значимых вопросов.По данным пресс-службы, доходы бюджета области на 2022 год запланированы в размере 106,6 миллиарда рублей, расходы - 110,1 миллиарда рублей, дефицит ожидается на уровне 3,5 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, экономика, законодательное собрание вологодской области, вологодская область, андрей луценко
ВОЛОГДА, 4 мар - РИА Новости. Бюджет Вологодской области, утвержденный Законодательным собранием региона, предусматривает выделение около 15 миллиардов рублей за три года на реализацию народных инициатив, говорится в сообщении на сайте заксобрания со ссылкой на председателя парламента области Андрея Луценко.
"Впервые проект бюджета был сформирован на основании предложений вологжан, которые они высказывали на форумах и круглых столах "Единой России
", в рамках проекта "Градсоветы: общее дело", и которые вошли в народную программу партии. За три года на реализацию народных инициатив будет направлено порядка 15 миллиардов рублей. Будут профинансированы более 9 тысяч предложений вологжан во всех муниципалитетах в абсолютно разных сферах", - сказал Луценко.
Он подчеркнул, что бюджет на 2022 год имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития, 61% от общего объема расходов направляется на решение социально значимых вопросов.
По данным пресс-службы, доходы бюджета области на 2022 год запланированы в размере 106,6 миллиарда рублей, расходы - 110,1 миллиарда рублей, дефицит ожидается на уровне 3,5 миллиарда рублей.