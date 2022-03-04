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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/infrastruktura-1776599474.html
Шойгу заявил, что ВС России выводят из строя только военные объекты Украины
Шойгу заявил, что ВС России выводят из строя только военные объекты Украины - РИА Новости, 04.03.2022
Шойгу заявил, что ВС России выводят из строя только военные объекты Украины
Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, Шойгу на переговорах подчеркнул,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:00
2022-03-04T20:17
россия
в мире
украина
антониу гутерреш
сергей шойгу
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, Шойгу на переговорах подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине высокоточными средствами поражения выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры, сообщает в пятницу Минобороны РФ."Генерал армии Сергей Шойгу в ходе разговора с Антониу Гутеррешем подчеркнул, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации Украины и проведения жестокой карательной операции в отношении мирного населения юго-востока Украины", - говорится в сообщении.Шойгу также уточнил, что российская армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты и полностью соблюдает требования международного гуманитарного права.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, украина, антониу гутерреш, сергей шойгу
20:00 04.03.2022 (обновлено: 20:17 04.03.2022)
 
Шойгу заявил, что ВС России выводят из строя только военные объекты Украины

Шойгу заявил Гутеррешу, что ВС России выводят из строя только военные объекты на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, Шойгу на переговорах подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине высокоточными средствами поражения выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Генерал армии Сергей Шойгу в ходе разговора с Антониу Гутеррешем подчеркнул, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации Украины и проведения жестокой карательной операции в отношении мирного населения юго-востока Украины", - говорится в сообщении.
Шойгу также уточнил, что российская армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты и полностью соблюдает требования международного гуманитарного права.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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