https://ria.ru/20220304/infrastruktura-1776599474.html

Шойгу заявил, что ВС России выводят из строя только военные объекты Украины

Шойгу заявил, что ВС России выводят из строя только военные объекты Украины - РИА Новости, 04.03.2022

Шойгу заявил, что ВС России выводят из строя только военные объекты Украины

Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, Шойгу на переговорах подчеркнул,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:00

2022-03-04T20:00

2022-03-04T20:17

россия

в мире

украина

антониу гутерреш

сергей шойгу

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, Шойгу на переговорах подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине высокоточными средствами поражения выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры, сообщает в пятницу Минобороны РФ."Генерал армии Сергей Шойгу в ходе разговора с Антониу Гутеррешем подчеркнул, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации Украины и проведения жестокой карательной операции в отношении мирного населения юго-востока Украины", - говорится в сообщении.Шойгу также уточнил, что российская армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты и полностью соблюдает требования международного гуманитарного права.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, украина, антониу гутерреш, сергей шойгу