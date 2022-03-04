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https://ria.ru/20220304/infrastruktura-1776497902.html
Белоруссия заинтересована в присутствии на Балтике, заявил Путин
Белоруссия заинтересована в присутствии на Балтике, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022
Белоруссия заинтересована в присутствии на Балтике, заявил Путин
Белоруссия заинтересована в своем присутствии на Балтике и в собственных портовых сооружениях, заявил президент РФ Владимир Путин, он также сказал, что обсуждал РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:11
2022-03-04T14:43
в мире
владимир путин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
белоруссия
россия
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 4 мар - РИА Новости. Белоруссия заинтересована в своем присутствии на Балтике и в собственных портовых сооружениях, заявил президент РФ Владимир Путин, он также сказал, что обсуждал этот вопрос сегодня с президентом республики Александром Лукашенко."Сегодня мы только с президентом Белоруссии разговаривали на этот счет. Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений. Вы знаете, что я это тоже поддерживаю", - сказал Путин на церемонии поднятия государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский".Президент РФ Владимир Путин попросил поддержать планы Белоруссии по развитию портовой инфраструктуры, поскольку российская экономика от этого также получит выгоду."Просил бы вас оказать всяческое содействие. Это касается самых различных мест, различных точек, различных сооружений, где наши белорусские друзья могли бы осуществлять эти проекты", - сказал Путин на церемонии поднятия государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский".Он попросил поддержать эти планы."Они имеют значение не только для Белоруссии, но и для нас, потому что это развитие нашей инфраструктуры на нашем берегу, увеличение грузоперевозок для нашей страны - соответственно, все выгоды, которые будет получать Белоруссия, также будут в значительной степени распространяться на экономику РФ. Мы в этом тоже заинтересованы, поэтому я вас прошу все эти начинания поддержать", -добавил Путин.Глава государства участвовал в церемонии поднятия флага по видеосвязи. -0-
https://ria.ru/20220302/belorussiya-1776084229.html
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в мире, владимир путин, министерство транспорта рф (минтранс россии), белоруссия, россия
14:11 04.03.2022 (обновлено: 14:43 04.03.2022)
 
Белоруссия заинтересована в присутствии на Балтике, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Белоруссия заинтересована в присутствии на Балтике

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 4 мар - РИА Новости. Белоруссия заинтересована в своем присутствии на Балтике и в собственных портовых сооружениях, заявил президент РФ Владимир Путин, он также сказал, что обсуждал этот вопрос сегодня с президентом республики Александром Лукашенко.
"Сегодня мы только с президентом Белоруссии разговаривали на этот счет. Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений. Вы знаете, что я это тоже поддерживаю", - сказал Путин на церемонии поднятия государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский".
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:50
Премьер Белоруссии поручил переориентировать экспорт с украинского рынка
Президент РФ Владимир Путин попросил поддержать планы Белоруссии по развитию портовой инфраструктуры, поскольку российская экономика от этого также получит выгоду.
"Просил бы вас оказать всяческое содействие. Это касается самых различных мест, различных точек, различных сооружений, где наши белорусские друзья могли бы осуществлять эти проекты", - сказал Путин на церемонии поднятия государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский".
Он попросил поддержать эти планы.
"Они имеют значение не только для Белоруссии, но и для нас, потому что это развитие нашей инфраструктуры на нашем берегу, увеличение грузоперевозок для нашей страны - соответственно, все выгоды, которые будет получать Белоруссия, также будут в значительной степени распространяться на экономику РФ. Мы в этом тоже заинтересованы, поэтому я вас прошу все эти начинания поддержать", -добавил Путин.
Глава государства участвовал в церемонии поднятия флага по видеосвязи. -0-
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:07
Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится
 
В миреВладимир ПутинМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)БелоруссияРоссия
 
 
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