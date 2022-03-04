https://ria.ru/20220304/immunitet-1776542685.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов - РИА Новости, 04.03.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов
Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России составил 56%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:03
2022-03-04T16:03
2022-03-04T16:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России составил 56%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 56,0%", - говорится в сообщении. Неделей ранее он составлял 57,8%.
https://ria.ru/20220225/immunitet-1775128040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов