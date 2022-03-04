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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220304/immunitet-1776542685.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов - РИА Новости, 04.03.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов
Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России составил 56%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:03
2022-03-04T16:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России составил 56%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 56,0%", - говорится в сообщении. Неделей ранее он составлял 57,8%.
https://ria.ru/20220225/immunitet-1775128040.html
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
16:03 04.03.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России составил 56%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет 56,0%", - говорится в сообщении. Неделей ранее он составлял 57,8%.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 18:05Распространение коронавируса
Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова
 
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