https://ria.ru/20220304/immunitet-1776542685.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов - РИА Новости, 04.03.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в 56 процентов

Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России составил 56%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:03

2022-03-04T16:03

2022-03-04T16:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России составил 56%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 56,0%", - говорится в сообщении. Неделей ранее он составлял 57,8%.

https://ria.ru/20220225/immunitet-1775128040.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии