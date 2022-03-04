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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/gumkoridory-1776605022.html
В G7 оценили заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине
В G7 оценили заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
В G7 оценили заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине
Главы МИД "Большой семерки" назвали заявление о договоренности по гуманитарным коридорам на Украине важным первым шагом, его нужно быстро и надежно реализовать, РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:46
2022-03-04T21:06
в мире
украина
g7
россия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" назвали заявление о договоренности по гуманитарным коридорам на Украине важным первым шагом, его нужно быстро и надежно реализовать, говорится в совместном заявлении министров.О соответствующей договоренности стало известно по итогам второго раунда переговоров РФ и Украины накануне."Мы признаем объявление о договоренности по гуманитарному доступу. Их необходимо реализовать надежно и быстро", - говорится в документе.Они также призвали РФ "немедленно остановить продолжающееся нападение на Украину", оставить "атаки в непосредственной близости" от АЭС Украины, отметив, что любое вооруженное нападение на мирные ядерные объекты является нарушением международного права.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ложью заявления о том, что российские военные атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, это является частью "беспрецедентной кампании лжи и дезинформации против России".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/basurin-1776419761.html
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в мире, украина, g7, россия, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская аэс, вооруженные силы рф, оон, признание днр и лнр в россии
20:46 04.03.2022 (обновлено: 21:06 04.03.2022)
 
В G7 оценили заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине

Главы МИД G7 назвал заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине важным шагом

© REUTERS / Bernadett SzaboМирные жители на Украине
Мирные жители на Украине - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
Мирные жители на Украине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" назвали заявление о договоренности по гуманитарным коридорам на Украине важным первым шагом, его нужно быстро и надежно реализовать, говорится в совместном заявлении министров.
О соответствующей договоренности стало известно по итогам второго раунда переговоров РФ и Украины накануне.
"Мы признаем объявление о договоренности по гуманитарному доступу. Их необходимо реализовать надежно и быстро", - говорится в документе.
Они также призвали РФ "немедленно остановить продолжающееся нападение на Украину", оставить "атаки в непосредственной близости" от АЭС Украины, отметив, что любое вооруженное нападение на мирные ядерные объекты является нарушением международного права.
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наемники могут пытаться покинуть Мариуполь по гумкоридорам, считает Басурин
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ложью заявления о том, что российские военные атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, это является частью "беспрецедентной кампании лжи и дезинформации против России".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 20:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя обвинил Запад и Киев в искусственном разжигании истерии по Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаG7РоссияВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская АЭСВооруженные силы РФООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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