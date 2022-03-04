https://ria.ru/20220304/gumkoridory-1776605022.html
В G7 оценили заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине
В G7 оценили заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
В G7 оценили заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине
Главы МИД "Большой семерки" назвали заявление о договоренности по гуманитарным коридорам на Украине важным первым шагом, его нужно быстро и надежно реализовать, РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:46
2022-03-04T20:46
2022-03-04T21:06
в мире
украина
g7
россия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" назвали заявление о договоренности по гуманитарным коридорам на Украине важным первым шагом, его нужно быстро и надежно реализовать, говорится в совместном заявлении министров.О соответствующей договоренности стало известно по итогам второго раунда переговоров РФ и Украины накануне."Мы признаем объявление о договоренности по гуманитарному доступу. Их необходимо реализовать надежно и быстро", - говорится в документе.Они также призвали РФ "немедленно остановить продолжающееся нападение на Украину", оставить "атаки в непосредственной близости" от АЭС Украины, отметив, что любое вооруженное нападение на мирные ядерные объекты является нарушением международного права.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ложью заявления о том, что российские военные атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, это является частью "беспрецедентной кампании лжи и дезинформации против России".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/basurin-1776419761.html
https://ria.ru/20220304/nebenzya-1776604698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, g7, россия, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская аэс, вооруженные силы рф, оон, признание днр и лнр в россии
20:46 04.03.2022 (обновлено: 21:06 04.03.2022)
В G7 оценили заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине
Главы МИД G7 назвал заявление о договоренности по гумкоридорам на Украине важным шагом