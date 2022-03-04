https://ria.ru/20220304/gumkoridory-1776560426.html

Член украинской делегации рассказал о гумкоридорах в Мариуполе и Волновахе

Член украинской делегации рассказал о гумкоридорах в Мариуполе и Волновахе - РИА Новости, 04.03.2022

Член украинской делегации рассказал о гумкоридорах в Мариуполе и Волновахе

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в течение дня прояснится ситуация с организацией гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:05

2022-03-04T17:05

2022-03-04T21:11

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мариуполь

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в течение дня прояснится ситуация с организацией гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе."Я думаю, что сегодня в течение дня у нас уже будет четкое понимание, например, по Мариуполю, какой коридор, потому что там, как я понимаю, 200 тысяч человек хотят эвакуироваться, Волноваха - тысяч 20 человек тоже хотят выехать", - сказал Подоляк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, россия, украина, мариуполь, волноваха, дмитрий песков, владимир путин