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Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры

Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры - РИА Новости, 04.03.2022

Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров и считает, что они нужны в населенных пунктах в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:22

2022-03-04T14:22

2022-03-04T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

киев

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров и считает, что они нужны в населенных пунктах в Харьковской, Киевской, Николаевской, Луганской, Донецкой и других областях, следует из сообщения на сайте офиса Владимира Зеленского."Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово в свою очередь сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.Офис Зеленского заявляет, что населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров, расположены в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой и других областях.При этом среди населенных пунктов, названных в сообщении, город Киев не упоминается.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/oon-1776477173.html

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киев

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев, международный комитет красного креста (мккк)