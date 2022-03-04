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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры
Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры - РИА Новости, 04.03.2022
Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры
Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров и считает, что они нужны в населенных пунктах в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:22
2022-03-04T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров и считает, что они нужны в населенных пунктах в Харьковской, Киевской, Николаевской, Луганской, Донецкой и других областях, следует из сообщения на сайте офиса Владимира Зеленского."Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово в свою очередь сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.Офис Зеленского заявляет, что населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров, расположены в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой и других областях.При этом среди населенных пунктов, названных в сообщении, город Киев не упоминается.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/oon-1776477173.html
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в мире, украина, киев, международный комитет красного креста (мккк)
14:22 04.03.2022 (обновлено: 14:42 04.03.2022)
 
Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры

Офис Зеленского не назвал Киев среди городов, нуждающихся в гуманитарных коридорах

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров и считает, что они нужны в населенных пунктах в Харьковской, Киевской, Николаевской, Луганской, Донецкой и других областях, следует из сообщения на сайте офиса Владимира Зеленского.
"Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово в свою очередь сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.
Офис Зеленского заявляет, что населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров, расположены в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой и других областях.
При этом среди населенных пунктов, названных в сообщении, город Киев не упоминается.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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