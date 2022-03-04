01:57 04.03.2022 (обновлено: 10:26 04.03.2022)
Шольц прокомментировал решение об остановке "Северного потока — 2"
Канцлер ФРГ Шольц назвал решение об остановке "Северного потока — 2" своевременным
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Решение об остановке сертификации газопровода "Северный поток — 2" было принято своевременно, заявил в интервью на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Это был долго сопровождаемый проект, несколько правительств ФРГ продвигали его в том, что касается реализации. Думаю, некоторые не совсем понимают: мы получаем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Он приходит по многим трубопроводам: через Украину, через Белоруссию и Польшу, Балтийское море — по "Северному потоку 1". И поэтому <…> речь шла о четвертой трубе", — сказал Шольц, добавив, что решение об остановке было принято "своевременно".
"После разговора с российским президентом (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) я повторил публично то, что в нашем разговоре играло роль: Россия должна была знать, что мы примем это решение (об остановке "Северного потока — 2". — Прим. ред.), что это было необходимым <…>. Мы были подготовлены к тому, чтобы остановить процесс сертификации, если дело дойдет до войны, и <…> заново подготовить анализ относительно угроз энергетической безопасности в связи с этим проектом", — подчеркнул Шольц.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока — 2" обернется необратимым ущербом для отношений Москвы и Берлина.