https://ria.ru/20220304/gazoprovod-1776394789.html

Шольц прокомментировал решение об остановке "Северного потока — 2"

Шольц прокомментировал решение об остановке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.03.2022

Шольц прокомментировал решение об остановке "Северного потока — 2"

Решение об остановке сертификации газопровода "Северный поток — 2" было принято своевременно, заявил в интервью на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T01:57

2022-03-04T01:57

2022-03-04T10:26

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северный поток — 2

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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Решение об остановке сертификации газопровода "Северный поток — 2" было принято своевременно, заявил в интервью на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц."После разговора с российским президентом (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) я повторил публично то, что в нашем разговоре играло роль: Россия должна была знать, что мы примем это решение (об остановке "Северного потока — 2". — Прим. ред.), что это было необходимым <…>. Мы были подготовлены к тому, чтобы остановить процесс сертификации, если дело дойдет до войны, и <…> заново подготовить анализ относительно угроз энергетической безопасности в связи с этим проектом", — подчеркнул Шольц.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока — 2" обернется необратимым ущербом для отношений Москвы и Берлина.

https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123056.html

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россия, германия, в мире, северный поток — 2