https://ria.ru/20220304/galyamina-1776602539.html

В Москве задержали экс-муниципального депутата Галямину

В Москве задержали экс-муниципального депутата Галямину - РИА Новости, 04.03.2022

В Москве задержали экс-муниципального депутата Галямину

Экс-муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина задержана в Москве, сообщили РИА Новости ее помощник Николай Касьян и ее адвокат Сергей... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:22

2022-03-04T20:22

2022-03-04T21:00

юлия галямина

москва

происшествия

россия

московская городская дума

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина задержана в Москве, сообщили РИА Новости ее помощник Николай Касьян и ее адвокат Сергей Тельнов.По словам Касьяна, поводом для задержания стали якобы призывы к участию в несогласованных акциях."Задержали. Вытащили из собственной машины", - сказал Касьян РИА Новости. Он добавил, что Галямину отвезли в ОВД "Аэропорт".Тельнов отметил, что Галяминой вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП ("повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления"). Данное правонарушение наказывается административным арестом до 30 суток. "Ее оставляют на ночь в отделе полиции "Аэропорт", - заявил адвокат экс-депутата.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Тверской суд Москвы в конце декабря 2020 года признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Активистка не признала вину.Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. Политик пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей. После вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов Совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину мандата.

https://ria.ru/20211209/galyamina-1762964498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

юлия галямина, москва, происшествия, россия, московская городская дума