https://ria.ru/20220304/galyamina-1776602539.html
В Москве задержали экс-муниципального депутата Галямину
В Москве задержали экс-муниципального депутата Галямину - РИА Новости, 04.03.2022
В Москве задержали экс-муниципального депутата Галямину
Экс-муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина задержана в Москве, сообщили РИА Новости ее помощник Николай Касьян и ее адвокат Сергей... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:22
2022-03-04T20:22
2022-03-04T21:00
юлия галямина
москва
происшествия
россия
московская городская дума
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина задержана в Москве, сообщили РИА Новости ее помощник Николай Касьян и ее адвокат Сергей Тельнов.По словам Касьяна, поводом для задержания стали якобы призывы к участию в несогласованных акциях."Задержали. Вытащили из собственной машины", - сказал Касьян РИА Новости. Он добавил, что Галямину отвезли в ОВД "Аэропорт".Тельнов отметил, что Галяминой вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП ("повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления"). Данное правонарушение наказывается административным арестом до 30 суток. "Ее оставляют на ночь в отделе полиции "Аэропорт", - заявил адвокат экс-депутата.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Тверской суд Москвы в конце декабря 2020 года признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Активистка не признала вину.Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. Политик пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей. После вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов Совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину мандата.
https://ria.ru/20211209/galyamina-1762964498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия галямина, москва, происшествия, россия, московская городская дума
20:22 04.03.2022 (обновлено: 21:00 04.03.2022)
В Москве задержали экс-муниципального депутата Галямину
В Москве задержали экс-муниципального депутата Юлию Галямину
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина задержана в Москве, сообщили РИА Новости ее помощник Николай Касьян и ее адвокат Сергей Тельнов.
По словам Касьяна, поводом для задержания стали якобы призывы к участию в несогласованных акциях.
"Задержали. Вытащили из собственной машины", - сказал Касьян РИА Новости. Он добавил, что Галямину отвезли в ОВД "Аэропорт".
Тельнов отметил, что Галяминой вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП ("повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления"). Данное правонарушение наказывается административным арестом до 30 суток. "Ее оставляют на ночь в отделе полиции "Аэропорт
", - заявил адвокат экс-депутата.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Тверской суд Москвы
в конце декабря 2020 года признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ
("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Активистка не признала вину.
Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. Политик пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы
, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей. После вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов Совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину мандата.