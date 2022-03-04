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https://ria.ru/20220304/energoresursy-1776469309.html
Боррель сообщил, что ЕС изучает меры по отказу от российских энергоресурсов
Боррель сообщил, что ЕС изучает меры по отказу от российских энергоресурсов - РИА Новости, 04.03.2022
Боррель сообщил, что ЕС изучает меры по отказу от российских энергоресурсов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз "изучает все меры" против России, включая отказ от российских энергоресурсов. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:36
2022-03-04T12:36
россия
нато
санкции в отношении россии
санкции
евросоюз
природный газ
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз "изучает все меры" против России, включая отказ от российских энергоресурсов.В пятницу в Брюсселе пройдут заседание глав МИД стран НАТО, а затем встреча министров иностранных дел государств ЕС."Мы рассмотри все меры, как я уже говорил, все рассматривается. Некоторые меры, которые никто не ожидал, были, тем не менее, приняты... Мы уже приняли беспрецедентные финансовые, политические и экономические санкции, которые нанесут сильный урон российской экономике. Мы поддерживаем право Украины на оборону", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о поставках российских энергоресурсов, перед началом заседания в штаб-квартире НАТО."Для меня важно сохранить единство государств-членов ЕС по вопросу санкций, они нанесут сильный урон экономике, особенно санкции, касающиеся Центробанка", - добавил Боррель. Также он заявил о необходимости "сохранения единства в вопросе поставок оружия Украине".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему. Кроме того, по ее словам, накачка Киева вооружениями отражает политику Запада в стиле "все средства хороши".А по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html
https://ria.ru/20220304/borrel-1776466577.html
https://ria.ru/20220304/gaz-1776430813.html
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россия, нато, санкции в отношении россии, санкции, евросоюз, природный газ, в мире
12:36 04.03.2022
 
Боррель сообщил, что ЕС изучает меры по отказу от российских энергоресурсов

Глава дипломатии ЕС Боррель: Евросоюз изучает меры по отказу от российских энергоресурсов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз "изучает все меры" против России, включая отказ от российских энергоресурсов.
В пятницу в Брюсселе пройдут заседание глав МИД стран НАТО, а затем встреча министров иностранных дел государств ЕС.
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00
Газовая блокада. Возможна ли энергетическая война России с Евросоюзом
"Мы рассмотри все меры, как я уже говорил, все рассматривается. Некоторые меры, которые никто не ожидал, были, тем не менее, приняты... Мы уже приняли беспрецедентные финансовые, политические и экономические санкции, которые нанесут сильный урон российской экономике. Мы поддерживаем право Украины на оборону", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о поставках российских энергоресурсов, перед началом заседания в штаб-квартире НАТО.
"Для меня важно сохранить единство государств-членов ЕС по вопросу санкций, они нанесут сильный урон экономике, особенно санкции, касающиеся Центробанка", - добавил Боррель. Также он заявил о необходимости "сохранения единства в вопросе поставок оружия Украине".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:28
Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему. Кроме того, по ее словам, накачка Киева вооружениями отражает политику Запада в стиле "все средства хороши".
А по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:30
Прокачку газа по "Ямалу — Европе" приостановили
 
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