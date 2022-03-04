15:38 04.03.2022 (обновлено: 15:51 04.03.2022)
ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому в ЛНР
В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Разрушенный жилой дом в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинский войска в 14.18 выпустили три снаряда по населенному пункту Лозовое в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.18 зафиксирован обстрел... в район н.п. Лозовое: артиллерийское орудие (3 снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.