https://ria.ru/20220304/donbass-1776534081.html

ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому в ЛНР

ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2022

ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому в ЛНР

Украинский войска в 14.18 выпустили три снаряда по населенному пункту Лозовое в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:38

2022-03-04T15:38

2022-03-04T15:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинский войска в 14.18 выпустили три снаряда по населенному пункту Лозовое в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.18 зафиксирован обстрел... в район н.п. Лозовое: артиллерийское орудие (3 снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика