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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/donbass-1776534081.html
ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому в ЛНР
ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2022
ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому в ЛНР
Украинский войска в 14.18 выпустили три снаряда по населенному пункту Лозовое в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:38
2022-03-04T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинский войска в 14.18 выпустили три снаряда по населенному пункту Лозовое в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.18 зафиксирован обстрел... в район н.п. Лозовое: артиллерийское орудие (3 снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/obstrely-1776443296.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика
15:38 04.03.2022 (обновлено: 15:51 04.03.2022)
 
ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили три снаряда по Лозовому

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Разрушенный жилой дом в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный жилой дом в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинский войска в 14.18 выпустили три снаряда по населенному пункту Лозовое в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.18 зафиксирован обстрел... в район н.п. Лозовое: артиллерийское орудие (3 снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жилой дом в поселке Донецкий Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, заявили в республике
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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