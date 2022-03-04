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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/donbass-1776516997.html
ВСУ выпустили по Докучаевску 12 мин, заявили в ДНР
ВСУ выпустили по Докучаевску 12 мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022
ВСУ выпустили по Докучаевску 12 мин, заявили в ДНР
Украинские войска в 14.35 выпустили 12 мин запрещенным калибром 120 миллиметров по населенному пункту Докучаевск в ДНР, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:52
2022-03-04T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.35 выпустили 12 мин запрещенным калибром 120 миллиметров по населенному пункту Докучаевск в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.35 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 12 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/donbass-1776488303.html
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
14:52 04.03.2022 (обновлено: 15:08 04.03.2022)
 
ВСУ выпустили по Докучаевску 12 мин, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Докучаевску 12 мин калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.35 выпустили 12 мин запрещенным калибром 120 миллиметров по населенному пункту Докучаевск в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.35 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 12 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Подбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ выпустили по Докучаевску десять мин, заявили в ДНР
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Бойцы батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:02В мире
ВС РФ ликвидировали командный пункт батальона "Айдар" в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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