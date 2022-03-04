https://ria.ru/20220304/donbass-1776516997.html

ВСУ выпустили по Докучаевску 12 мин, заявили в ДНР

ВСУ выпустили по Докучаевску 12 мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022

ВСУ выпустили по Докучаевску 12 мин, заявили в ДНР

Украинские войска в 14.35 выпустили 12 мин запрещенным калибром 120 миллиметров по населенному пункту Докучаевск в ДНР, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:52

2022-03-04T14:52

2022-03-04T15:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776128645_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_8e6ea4768cc8e6a7237c3fc4d0f6773b.jpg

ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.35 выпустили 12 мин запрещенным калибром 120 миллиметров по населенному пункту Докучаевск в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.35 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 12 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/donbass-1776488303.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/aydar-1776520975.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф