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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/donbass-1776465838.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 04.03.2022
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
Один мирный житель ранен в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:26
2022-03-04T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ ранен мирный житель 1995 г.р. Пострадавший доставлен в городскую больницу им. Калинина г. Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/obstrel-1776451444.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
12:26 04.03.2022 (обновлено: 12:38 04.03.2022)
 
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике
Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ ранен мирный житель 1995 г.р. Пострадавший доставлен в городскую больницу им. Калинина г. Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Ситуация в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:45
Жители Зайцево остались без воды из-за обстрела, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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