https://ria.ru/20220304/donbass-1776465838.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 04.03.2022
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
Один мирный житель ранен в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:26
2022-03-04T12:26
2022-03-04T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ ранен мирный житель 1995 г.р. Пострадавший доставлен в городскую больницу им. Калинина г. Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/obstrel-1776451444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
12:26 04.03.2022 (обновлено: 12:38 04.03.2022)
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ