https://ria.ru/20220304/deportatsiya-1776389088.html

США приостановили депортацию украинцев

США приостановили депортацию украинцев - РИА Новости, 04.03.2022

США приостановили депортацию украинцев

США приостановили депортацию граждан Украины из-за ситуации в этой стране, сообщили РИА Новости в пограничной службе США. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T00:11

2022-03-04T00:11

2022-03-04T00:11

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украина

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США приостановили депортацию граждан Украины из-за ситуации в этой стране, сообщили РИА Новости в пограничной службе США.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/psaki-1776375325.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша