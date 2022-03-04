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США приостановили депортацию украинцев
США приостановили депортацию украинцев - РИА Новости, 04.03.2022
США приостановили депортацию украинцев
США приостановили депортацию граждан Украины из-за ситуации в этой стране, сообщили РИА Новости в пограничной службе США. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:11
2022-03-04T00:11
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США приостановили депортацию граждан Украины из-за ситуации в этой стране, сообщили РИА Новости в пограничной службе США.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, сша
00:11 04.03.2022
 
США приостановили депортацию украинцев

США приостановили депортационные рейсы на Украину

© AFP 2022 / Jim WatsonПолицейский патруль в аэропорту
Полицейский патруль в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / Jim Watson
Полицейский патруль в аэропорту
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США приостановили депортацию граждан Украины из-за ситуации в этой стране, сообщили РИА Новости в пограничной службе США.
"В свете продолжающегося на Украине гуманитарного кризиса иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приостановила депортационные рейсы на Украину. ICE будет следить за ситуацией и вносить необходимые изменения", - сообщили РИА новости в ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 22:03
Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной
 
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