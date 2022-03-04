https://ria.ru/20220304/deportatsiya-1776389088.html
США приостановили депортацию украинцев
США приостановили депортацию украинцев - РИА Новости, 04.03.2022
США приостановили депортацию украинцев
США приостановили депортацию граждан Украины из-за ситуации в этой стране, сообщили РИА Новости в пограничной службе США. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:11
2022-03-04T00:11
2022-03-04T00:11
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США приостановили депортацию граждан Украины из-за ситуации в этой стране, сообщили РИА Новости в пограничной службе США.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/psaki-1776375325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
США приостановили депортацию украинцев
США приостановили депортационные рейсы на Украину