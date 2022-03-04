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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/denatsifikatsiya-1776519312.html
Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил Песков
Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2022
Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил Песков
Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:57
2022-03-04T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, это не так", — сказал он, отвечая на вопрос о переговорном процессе между Москвой и Киевом в Белоруссии.По словам представителя Кремля, от этой позиции российская сторона не отступала. Песков добавил, что санкции западных стран, в частности, персональные, "не имеют шансов на успех", если их цель — заставить "отказаться от задуманного".Песков наряду с другими государственными деятелями, российскими предпринимателями и руководителями госкорпораций вошли в список "полных блокирующих" санкций США. Новую волну ограничений спровоцировало начало военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась после признания суверенитета ДНР и ЛНР по просьбе властей этих республик.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.На этом фоне в Беловежской Пуще на территории Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html
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ситуация в днр и лнр
14:57 04.03.2022 (обновлено: 16:09 04.03.2022)
 
Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков опроверг слова Арестовича об отказе России от денацификации Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, это не так", — сказал он, отвечая на вопрос о переговорном процессе между Москвой и Киевом в Белоруссии.
По словам представителя Кремля, от этой позиции российская сторона не отступала. Песков добавил, что санкции западных стран, в частности, персональные, "не имеют шансов на успех", если их цель — заставить "отказаться от задуманного".
"К сожалению, принято такое решение, но если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть услышанными. А все остальное не важно", — подчеркнул чиновник.
Песков наряду с другими государственными деятелями, российскими предпринимателями и руководителями госкорпораций вошли в список "полных блокирующих" санкций США. Новую волну ограничений спровоцировало начало военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась после признания суверенитета ДНР и ЛНР по просьбе властей этих республик.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.
На этом фоне в Беловежской Пуще на территории Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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