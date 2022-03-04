https://ria.ru/20220304/denatsifikatsiya-1776519312.html

Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил Песков

Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2022

Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил Песков

Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:57

2022-03-04T14:57

2022-03-04T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия не отказывалась от цели денацифицировать Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, это не так", — сказал он, отвечая на вопрос о переговорном процессе между Москвой и Киевом в Белоруссии.По словам представителя Кремля, от этой позиции российская сторона не отступала. Песков добавил, что санкции западных стран, в частности, персональные, "не имеют шансов на успех", если их цель — заставить "отказаться от задуманного".Песков наряду с другими государственными деятелями, российскими предпринимателями и руководителями госкорпораций вошли в список "полных блокирующих" санкций США. Новую волну ограничений спровоцировало начало военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась после признания суверенитета ДНР и ЛНР по просьбе властей этих республик.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники. Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.На этом фоне в Беловежской Пуще на территории Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html

https://ria.ru/20220304/batalony-1776515483.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр