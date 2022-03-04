https://ria.ru/20220304/dassaultaviation-1776564251.html

Dassault Aviation приостанавливает поставки джетов Falcon в Россию

Dassault Aviation приостанавливает поставки джетов Falcon в Россию - РИА Новости, 04.03.2022

Dassault Aviation приостанавливает поставки джетов Falcon в Россию

Французская самолетостроительная компания Dassault Aviation приостанавливает поставки своих бизнес-джетов Falcon в Россию в свете западных санкций, сообщает... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:22

2022-03-04T17:22

2022-03-04T17:22

экономика

владимир путин

россия

dassault aviation

airbus

сша

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Французская самолетостроительная компания Dassault Aviation приостанавливает поставки своих бизнес-джетов Falcon в Россию в свете западных санкций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Эрика Траппье (Eric Trappier) во время телефонной конференции по итогам 2021 года."Компания Dassault Aviation SA приостановит поставки своих бизнес-джетов Falcon российским клиентам, поскольку она следует "скрупулезному" соблюдению западных санкций против России после начала военной спецоперации в Украине", - пишет издание.Оно уточняет, что компания также заморозит существующие российские заказы, которые в основном касаются моделей высокого класса, таких как Falcon 8X. В материале поясняется, что Dassault Aviation приняла такое решение в том числе на фоне схожих заявлений Airbus и Boeing.Boeing в среду приостановил предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Авиастроительный концерн Airbus также в среду сообщил о приостановке деятельности инженерной площадки в России и о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220304/cisco-1776517397.html

https://ria.ru/20220304/swarovski-1776442237.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, dassault aviation, airbus, сша