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Dassault Aviation приостанавливает поставки джетов Falcon в Россию
Dassault Aviation приостанавливает поставки джетов Falcon в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Dassault Aviation приостанавливает поставки джетов Falcon в Россию
Французская самолетостроительная компания Dassault Aviation приостанавливает поставки своих бизнес-джетов Falcon в Россию в свете западных санкций, сообщает... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:22
2022-03-04T17:22
экономика
владимир путин
россия
dassault aviation
airbus
сша
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Французская самолетостроительная компания Dassault Aviation приостанавливает поставки своих бизнес-джетов Falcon в Россию в свете западных санкций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Эрика Траппье (Eric Trappier) во время телефонной конференции по итогам 2021 года."Компания Dassault Aviation SA приостановит поставки своих бизнес-джетов Falcon российским клиентам, поскольку она следует "скрупулезному" соблюдению западных санкций против России после начала военной спецоперации в Украине", - пишет издание.Оно уточняет, что компания также заморозит существующие российские заказы, которые в основном касаются моделей высокого класса, таких как Falcon 8X. В материале поясняется, что Dassault Aviation приняла такое решение в том числе на фоне схожих заявлений Airbus и Boeing.Boeing в среду приостановил предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Авиастроительный концерн Airbus также в среду сообщил о приостановке деятельности инженерной площадки в России и о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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экономика, владимир путин, россия, dassault aviation, airbus, сша
17:22 04.03.2022
 
Dassault Aviation приостанавливает поставки джетов Falcon в Россию

Французская компания Dassault Aviation приостанавливает поставки джетов Falcon в Россию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРеактивный самолёт бизнес-класса. Выпускается компанией Dassault Aviation, сконструирован на базе Falcon 900
Реактивный самолёт бизнес-класса. Выпускается компанией Dassault Aviation, сконструирован на базе Falcon 900 - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Реактивный самолёт бизнес-класса. Выпускается компанией Dassault Aviation, сконструирован на базе Falcon 900
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Французская самолетостроительная компания Dassault Aviation приостанавливает поставки своих бизнес-джетов Falcon в Россию в свете западных санкций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Эрика Траппье (Eric Trappier) во время телефонной конференции по итогам 2021 года.
"Компания Dassault Aviation SA приостановит поставки своих бизнес-джетов Falcon российским клиентам, поскольку она следует "скрупулезному" соблюдению западных санкций против России после начала военной спецоперации в Украине", - пишет издание.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Оно уточняет, что компания также заморозит существующие российские заказы, которые в основном касаются моделей высокого класса, таких как Falcon 8X. В материале поясняется, что Dassault Aviation приняла такое решение в том числе на фоне схожих заявлений Airbus и Boeing.
Boeing в среду приостановил предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Авиастроительный концерн Airbus также в среду сообщил о приостановке деятельности инженерной площадки в России и о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияDassault AviationAirbusСША
 
 
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