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Япония решила предоставить Украине бронежилеты
Япония решила предоставить Украине бронежилеты - РИА Новости, 04.03.2022
Япония решила предоставить Украине бронежилеты
Совет национальной безопасности Японии решил предоставить Украине бронежилеты сил самообороны, сообщило агентство Jiji. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:59
2022-03-04T08:59
2022-03-04T08:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
япония
россия
украина
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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Совет национальной безопасности Японии решил предоставить Украине бронежилеты сил самообороны, сообщило агентство Jiji.Ранее сообщалось, что Япония рассмотрит вопрос о предоставлении помощи Украине в виде бронежилетов и другого снаряжения сил самообороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, япония, россия, украина
Япония решила предоставить Украине бронежилеты
Jiji: Совет национальной безопасности Японии решил предоставить Украине бронежилеты