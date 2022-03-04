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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Япония решила предоставить Украине бронежилеты
Япония решила предоставить Украине бронежилеты - РИА Новости, 04.03.2022
Япония решила предоставить Украине бронежилеты
Совет национальной безопасности Японии решил предоставить Украине бронежилеты сил самообороны, сообщило агентство Jiji. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:59
2022-03-04T08:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
япония
россия
украина
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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Совет национальной безопасности Японии решил предоставить Украине бронежилеты сил самообороны, сообщило агентство Jiji.Ранее сообщалось, что Япония рассмотрит вопрос о предоставлении помощи Украине в виде бронежилетов и другого снаряжения сил самообороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, япония, россия, украина
08:59 04.03.2022
 
Япония решила предоставить Украине бронежилеты

Jiji: Совет национальной безопасности Японии решил предоставить Украине бронежилеты

© REUTERS / Carlos BarriaУкраинские военнослужащие в Мариуполе
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Украинские военнослужащие в Мариуполе
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Совет национальной безопасности Японии решил предоставить Украине бронежилеты сил самообороны, сообщило агентство Jiji.
Ранее сообщалось, что Япония рассмотрит вопрос о предоставлении помощи Украине в виде бронежилетов и другого снаряжения сил самообороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
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