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Япония решила предоставить Украине бронежилеты

Япония решила предоставить Украине бронежилеты - РИА Новости, 04.03.2022

Япония решила предоставить Украине бронежилеты

Совет национальной безопасности Японии решил предоставить Украине бронежилеты сил самообороны, сообщило агентство Jiji. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:59

2022-03-04T08:59

2022-03-04T08:59

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Совет национальной безопасности Японии решил предоставить Украине бронежилеты сил самообороны, сообщило агентство Jiji.Ранее сообщалось, что Япония рассмотрит вопрос о предоставлении помощи Украине в виде бронежилетов и другого снаряжения сил самообороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, япония, россия, украина