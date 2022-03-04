https://ria.ru/20220304/brendy-1776492042.html

ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские

ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские - РИА Новости, 04.03.2022

ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские

На фоне закрытий магазинов иностранных брендов отечественные торговые центры начали искать новых партнеров. Вместо европейских и американских торговых марок в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:02

2022-03-04T14:02

2022-03-04T14:02

россия-китай: главное

китай

турция

россия

торговля

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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне закрытий магазинов иностранных брендов отечественные торговые центры начали искать новых партнеров. Вместо европейских и американских торговых марок в ТЦ могут появится турецкие и китайские. Об этом "Известиям" рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.Он отметил, что при самом негативном развитии событий уровень вакантных площадей составит 30–40%. Их придется заполнять новыми партнерами.Поэтому на этой неделе представители союза отправились в Турцию, в разработке по этой стране -- более 200 брендов, которые могут заинтересовать россиян. Позже специалисты союза могут поехать в Китай. Но оперативно прийти на новый рынок компаниям будет сложно, подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html

китай

турция

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, турция, россия, торговля