Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220304/brendy-1776492042.html
ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские
ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские - РИА Новости, 04.03.2022
ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские
На фоне закрытий магазинов иностранных брендов отечественные торговые центры начали искать новых партнеров. Вместо европейских и американских торговых марок в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:02
2022-03-04T14:02
россия-китай: главное
китай
турция
россия
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600056074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e789ff0da0a0eaf69c72a41686b60474.jpg
МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне закрытий магазинов иностранных брендов отечественные торговые центры начали искать новых партнеров. Вместо европейских и американских торговых марок в ТЦ могут появится турецкие и китайские. Об этом "Известиям" рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.Он отметил, что при самом негативном развитии событий уровень вакантных площадей составит 30–40%. Их придется заполнять новыми партнерами.Поэтому на этой неделе представители союза отправились в Турцию, в разработке по этой стране -- более 200 брендов, которые могут заинтересовать россиян. Позже специалисты союза могут поехать в Китай. Но оперативно прийти на новый рынок компаниям будет сложно, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html
китай
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600056074_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_33d24319790d7ee30f45bdb2fc04e0ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, турция, россия, торговля
14:02 04.03.2022
 

ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом центре
Покупатели в торговом центре - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне закрытий магазинов иностранных брендов отечественные торговые центры начали искать новых партнеров. Вместо европейских и американских торговых марок в ТЦ могут появится турецкие и китайские. Об этом "Известиям" рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Он отметил, что при самом негативном развитии событий уровень вакантных площадей составит 30–40%. Их придется заполнять новыми партнерами.
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 14:57Россия-Китай: Главное
В России в 2022 году чаще стали приобретать китайские автомобили
Поэтому на этой неделе представители союза отправились в Турцию, в разработке по этой стране -- более 200 брендов, которые могут заинтересовать россиян. Позже специалисты союза могут поехать в Китай. Но оперативно прийти на новый рынок компаниям будет сложно, подчеркнул эксперт.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТурцияРоссияТорговля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала