https://ria.ru/20220304/brendy-1776492042.html
ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские
ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские - РИА Новости, 04.03.2022
ТЦ готовы заменить западные бренды на турецкие и китайские
На фоне закрытий магазинов иностранных брендов отечественные торговые центры начали искать новых партнеров. Вместо европейских и американских торговых марок в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:02
2022-03-04T14:02
2022-03-04T14:02
россия-китай: главное
китай
турция
россия
торговля
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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне закрытий магазинов иностранных брендов отечественные торговые центры начали искать новых партнеров. Вместо европейских и американских торговых марок в ТЦ могут появится турецкие и китайские. Об этом "Известиям" рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.Он отметил, что при самом негативном развитии событий уровень вакантных площадей составит 30–40%. Их придется заполнять новыми партнерами.Поэтому на этой неделе представители союза отправились в Турцию, в разработке по этой стране -- более 200 брендов, которые могут заинтересовать россиян. Позже специалисты союза могут поехать в Китай. Но оперативно прийти на новый рынок компаниям будет сложно, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, турция, россия, торговля