https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776613649.html

В Ливане отметили, что Запад, блокируя RT и Sputnik, нарушает свободу слова

В Ливане отметили, что Запад, блокируя RT и Sputnik, нарушает свободу слова - РИА Новости, 04.03.2022

В Ливане отметили, что Запад, блокируя RT и Sputnik, нарушает свободу слова

Европейские страны, запрещая работу телеканала RT и агентства Sputnik, нарушают свободу слова и права человека из опасений, что их общественность узнает правду... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T21:44

2022-03-04T21:44

2022-03-04T21:44

медиавойны

тереза рибейру

россия

луганская народная республика

евросоюз

обсе

санкции в отношении россии

в мире

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БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Европейские страны, запрещая работу телеканала RT и агентства Sputnik, нарушают свободу слова и права человека из опасений, что их общественность узнает правду о происходящем на Украине, рассказала РИА Новости глава профсоюза работников аудиовизуальных СМИ Ливана Рандаля Джаббур.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня"."Все эти санкции подтверждают свою направленность против обычных граждан с нарушением прав человека и посягательством на свободу. Другими словами, он (Запад) противоречит сам себе. Они действуют против свободы слова и прав человека. Это не метод борьбы. Если у них есть что скрывать, то они боятся, что общество узнает правду. И таким образом они хотят показать картинку с одной стороны, а не на 360 градусов для международного общественного мнения и для Персидского залива, в частности", - сказала Джаббур.Глава профсоюза отметила, что большая часть санкций противоречат тому, к чему призывает сам Запад. "Они не уважают даже то, к чему сами призывают, если говорить о демократии и о правах человека", - добавила она.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тереза рибейру, россия, луганская народная республика, евросоюз, обсе, санкции в отношении россии, в мире, телеканал rt, sputnik