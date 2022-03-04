Власти Подмосковья готовы помогать бизнесу в круглосуточном режиме
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Инвестиционный блок правительства Московской области перешел на работу с бизнесом в формате 24/7, сообщила журналистам заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"На данный момент заявленные инвестиционные проекты в регионе продолжают реализовываться. В Подмосковье создана разнообразная промышленная инфраструктура – ОЭЗ, индустриальные парки, технопарки, где уже работает порядка 1,5 тысячи резидентов, выпускающих самую разнообразную продукцию. Совместно с управляющими компаниями этих территорий мы готовы оказать инвесторам поддержку для создания самых разных коллабораций с действующими предприятиями", - сказала Зиновьева.
Она также добавила, что ведомство активно анализирует обратную связь с бизнесом, составляя перечень наиболее актуальных вопросов для предпринимателей.
"Уже вышел проект первого пакета федеральных мер поддержки бизнеса. Сейчас мы активно работаем с предпринимателями для выработки дополнительных мер поддержки на региональном уровне и предложений по поддержке бизнеса для федеральных властей", - добавила Зиновьева.