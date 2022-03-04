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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220304/biznes-1776529732.html
Власти Подмосковья готовы помогать бизнесу в круглосуточном режиме
Власти Подмосковья готовы помогать бизнесу в круглосуточном режиме - РИА Новости, 04.03.2022
Власти Подмосковья готовы помогать бизнесу в круглосуточном режиме
заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:29
2022-03-04T15:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Инвестиционный блок правительства Московской области перешел на работу с бизнесом в формате 24/7, сообщила журналистам заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она также добавила, что ведомство активно анализирует обратную связь с бизнесом, составляя перечень наиболее актуальных вопросов для предпринимателей.
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московская область (подмосковье), экономика
15:29 04.03.2022
 

Власти Подмосковья готовы помогать бизнесу в круглосуточном режиме

© Depositphotos / VadymvdrobotРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / Vadymvdrobot
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Инвестиционный блок правительства Московской области перешел на работу с бизнесом в формате 24/7, сообщила журналистам заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"На данный момент заявленные инвестиционные проекты в регионе продолжают реализовываться. В Подмосковье создана разнообразная промышленная инфраструктура – ОЭЗ, индустриальные парки, технопарки, где уже работает порядка 1,5 тысячи резидентов, выпускающих самую разнообразную продукцию. Совместно с управляющими компаниями этих территорий мы готовы оказать инвесторам поддержку для создания самых разных коллабораций с действующими предприятиями", - сказала Зиновьева.
Она также добавила, что ведомство активно анализирует обратную связь с бизнесом, составляя перечень наиболее актуальных вопросов для предпринимателей.
"Уже вышел проект первого пакета федеральных мер поддержки бизнеса. Сейчас мы активно работаем с предпринимателями для выработки дополнительных мер поддержки на региональном уровне и предложений по поддержке бизнеса для федеральных властей", - добавила Зиновьева.
Сотрудница офиса отвечает на звонок - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:44Новости Подмосковья
Круглосуточная горячая линия поддержки бизнесменов заработала в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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