https://ria.ru/20220304/biznes-1776529732.html

Власти Подмосковья готовы помогать бизнесу в круглосуточном режиме

Власти Подмосковья готовы помогать бизнесу в круглосуточном режиме - РИА Новости, 04.03.2022

Власти Подмосковья готовы помогать бизнесу в круглосуточном режиме

заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:29

2022-03-04T15:29

2022-03-04T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Инвестиционный блок правительства Московской области перешел на работу с бизнесом в формате 24/7, сообщила журналистам заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она также добавила, что ведомство активно анализирует обратную связь с бизнесом, составляя перечень наиболее актуальных вопросов для предпринимателей.

https://ria.ru/20220302/podmoskove-1776076171.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика