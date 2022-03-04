https://ria.ru/20220304/biznes-1776427113.html

Белоусов рассказал о вариантах развития отношений с иностранными компаниями

Белоусов рассказал о вариантах развития отношений с иностранными компаниями - РИА Новости, 04.03.2022

Белоусов рассказал о вариантах развития отношений с иностранными компаниями

Власти рассматривают три варианта взаимодействия с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка на фоне экономической ситуации и санкций,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:12

2022-03-04T10:12

2022-03-04T14:20

экономика

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_2a17cf1c2e7923aea2e71256cbf80547.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Власти рассматривают три варианта взаимодействия с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка на фоне экономической ситуации и санкций, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.Предложены следующие опции:По словам Белоусова, некоторые инвесторы уже решили действовать по второму сценарию. Развитие событий по третьему пути в России расценят как умышленное банкротство."В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса", — приводит секретариат слова вице-премьера.Он добавил, что некоторое количество иностранных компаний "сталкиваются с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов" из-за их нежелания уходить с российского рынка.После начала военной операции России на Украине на Москву наложили санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Крупные западные компании также приостановили работу в стране.Власти создали правительственную комиссию — оперштаб по противодействию санкциям, который возглавил премьер Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220304/davlenie-1776430918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, санкции в отношении россии