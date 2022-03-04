https://ria.ru/20220304/biznes-1776427113.html
Белоусов рассказал о вариантах развития отношений с иностранными компаниями
Белоусов рассказал о вариантах развития отношений с иностранными компаниями - РИА Новости, 04.03.2022
Белоусов рассказал о вариантах развития отношений с иностранными компаниями
Власти рассматривают три варианта взаимодействия с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка на фоне экономической ситуации и санкций,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:12
2022-03-04T10:12
2022-03-04T14:20
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Власти рассматривают три варианта взаимодействия с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка на фоне экономической ситуации и санкций, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.Предложены следующие опции:По словам Белоусова, некоторые инвесторы уже решили действовать по второму сценарию. Развитие событий по третьему пути в России расценят как умышленное банкротство."В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса", — приводит секретариат слова вице-премьера.Он добавил, что некоторое количество иностранных компаний "сталкиваются с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов" из-за их нежелания уходить с российского рынка.После начала военной операции России на Украине на Москву наложили санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Крупные западные компании также приостановили работу в стране.Власти создали правительственную комиссию — оперштаб по противодействию санкциям, который возглавил премьер Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220304/davlenie-1776430918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии
10:12 04.03.2022 (обновлено: 14:20 04.03.2022)
Белоусов рассказал о вариантах развития отношений с иностранными компаниями
Белоусов: правительство рассматривает три варианта отношений с иностранными компаниями
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Власти рассматривают три варианта взаимодействия с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка на фоне экономической ситуации и санкций, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Предложены следующие опции:
—компания продолжает работать в стране, при этом обеспечивает в полном объеме поставку сырья, материалов для производства, выполняет обязательства перед сотрудниками;
—иностранные акционеры передают свою долю в управление российских партнеров и впоследствии могут вернуться на рынок;
—компания окончательно прекращает работу в стране, закрывает производство и увольняет сотрудников.
По словам Белоусова, некоторые инвесторы уже решили действовать по второму сценарию.
Развитие событий по третьему пути в России
расценят как умышленное банкротство.
"В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса", — приводит секретариат слова вице-премьера.
Он добавил, что некоторое количество иностранных компаний "сталкиваются с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов" из-за их нежелания уходить с российского рынка.
После начала военной операции России на Украине
на Москву
наложили санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ
. Крупные западные компании также приостановили работу в стране.
Власти создали правительственную комиссию — оперштаб по противодействию санкциям, который возглавил премьер Михаил Мишустин
.