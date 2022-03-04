19:16 04.03.2022 (обновлено: 20:06 04.03.2022)
Би-би-си приостановила работу в России
Би-би-си временно прекращает работу в России и будет работать за пределами страны
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкШтаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне
Штаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне
ЛОНДОН, 4 мар – РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России, будет работать за пределами страны. Об этом говорится в заявлении генерального директора "Би-би-си" Тима Дейви в связи с принятым в России новым законом об освещении новостей.
"Этот закон делает уголовно наказуемым сам процесс независимой журналистики. Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу в Российской Федерации всех журналистов Би-би-си Ньюз и вспомогательного персонала, пока мы оцениваем все последствия этого неприглядного события. Русская служба Би-би-си Ньюз продолжит работу за пределами России", - сказал он.
Глава Би-би-си подчеркнул, что корпорация не готова подвергать сотрудников "риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу".
"Наши журналисты на Украине и по всему миру будут продолжать освещение вторжения на Украину", - добавил он.