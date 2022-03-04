https://ria.ru/20220304/bi-bi-si-1776592799.html

Би-би-си приостановила работу в России

Би-би-си приостановила работу в России - РИА Новости, 04.03.2022

Би-би-си приостановила работу в России

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России, будет работать за пределами страны. Об этом... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:16

2022-03-04T19:16

2022-03-04T20:06

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ЛОНДОН, 4 мар – РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России, будет работать за пределами страны. Об этом говорится в заявлении генерального директора "Би-би-си" Тима Дейви в связи с принятым в России новым законом об освещении новостей."Этот закон делает уголовно наказуемым сам процесс независимой журналистики. Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу в Российской Федерации всех журналистов Би-би-си Ньюз и вспомогательного персонала, пока мы оцениваем все последствия этого неприглядного события. Русская служба Би-би-си Ньюз продолжит работу за пределами России", - сказал он.Глава Би-би-си подчеркнул, что корпорация не готова подвергать сотрудников "риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу"."Наши журналисты на Украине и по всему миру будут продолжать освещение вторжения на Украину", - добавил он.

https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html

https://ria.ru/20220304/roskomnadzor-1776591926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

bbc, россия, украина, би-би-си, в мире, журналистика, общество