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Би-би-си приостановила работу в России
Би-би-си приостановила работу в России - РИА Новости, 04.03.2022
Би-би-си приостановила работу в России
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России, будет работать за пределами страны. Об этом... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:16
2022-03-04T20:06
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ЛОНДОН, 4 мар – РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России, будет работать за пределами страны. Об этом говорится в заявлении генерального директора "Би-би-си" Тима Дейви в связи с принятым в России новым законом об освещении новостей."Этот закон делает уголовно наказуемым сам процесс независимой журналистики. Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу в Российской Федерации всех журналистов Би-би-си Ньюз и вспомогательного персонала, пока мы оцениваем все последствия этого неприглядного события. Русская служба Би-би-си Ньюз продолжит работу за пределами России", - сказал он.Глава Би-би-си подчеркнул, что корпорация не готова подвергать сотрудников "риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу"."Наши журналисты на Украине и по всему миру будут продолжать освещение вторжения на Украину", - добавил он.
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bbc, россия, украина, би-би-си, в мире, журналистика, общество
19:16 04.03.2022 (обновлено: 20:06 04.03.2022)
 
Би-би-си приостановила работу в России

Би-би-си временно прекращает работу в России и будет работать за пределами страны

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкШтаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне
Штаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Штаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне
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ЛОНДОН, 4 мар – РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявила, что временно прекращает деятельность в России, будет работать за пределами страны. Об этом говорится в заявлении генерального директора "Би-би-си" Тима Дейви в связи с принятым в России новым законом об освещении новостей.
"Этот закон делает уголовно наказуемым сам процесс независимой журналистики. Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу в Российской Федерации всех журналистов Би-би-си Ньюз и вспомогательного персонала, пока мы оцениваем все последствия этого неприглядного события. Русская служба Би-би-си Ньюз продолжит работу за пределами России", - сказал он.
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Глава Би-би-си подчеркнул, что корпорация не готова подвергать сотрудников "риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу".
"Наши журналисты на Украине и по всему миру будут продолжать освещение вторжения на Украину", - добавил он.
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