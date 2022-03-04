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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Варшава заявила, что будет платить полякам за каждого принятого беженца
Варшава заявила, что будет платить полякам за каждого принятого беженца - РИА Новости, 04.03.2022
Варшава заявила, что будет платить полякам за каждого принятого беженца
Правительство Польши намерено платить по 40 злотых (около 10 долларов) в день людям, которые принимают беженцев, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:00
2022-03-04T22:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Правительство Польши намерено платить по 40 злотых (около 10 долларов) в день людям, которые принимают беженцев, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.По данным Пограничной стражи Польши, за последние дни в страну с Украины прибыли более 700 тысяч беженцев."Я хочу поблагодарить всех поляков, которые открыли свои сердца для украинских семей, для женщин с детьми прежде всего. Мы уже предложили закон, который должен быть внесен на ближайшее заседание сейма, чтобы люди, которые будут принимать беженцев с Украины, получали со стороны государства, например, 40 злотых в день за человека", - сказал Моравецкий.Он отметил, что таким образом правительство хочет компенсировать жителям Польши затраты на содержание беженцев. "Это стоит денег – питание, отопление и все остальное, чтобы помочь таким людям", -сказал премьер.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/gumkoridory-1776610256.html
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луганская народная республика
россия
украина
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, польша, матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр
22:00 04.03.2022 (обновлено: 22:02 04.03.2022)
 
Варшава заявила, что будет платить полякам за каждого принятого беженца

Премьер Моравецкий: поляки получат по 10 долларов за каждого принятого беженца с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Правительство Польши намерено платить по 40 злотых (около 10 долларов) в день людям, которые принимают беженцев, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.
По данным Пограничной стражи Польши, за последние дни в страну с Украины прибыли более 700 тысяч беженцев.
"Я хочу поблагодарить всех поляков, которые открыли свои сердца для украинских семей, для женщин с детьми прежде всего. Мы уже предложили закон, который должен быть внесен на ближайшее заседание сейма, чтобы люди, которые будут принимать беженцев с Украины, получали со стороны государства, например, 40 злотых в день за человека", - сказал Моравецкий.
Он отметил, что таким образом правительство хочет компенсировать жителям Польши затраты на содержание беженцев. "Это стоит денег – питание, отопление и все остальное, чтобы помочь таким людям", -сказал премьер.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаПольшаМатеуш МоравецкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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