https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776579813.html

В Польше сообщили о более 700 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины

В Польше сообщили о более 700 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины - РИА Новости, 04.03.2022

В Польше сообщили о более 700 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины

Более 700 тысяч человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:13

2022-03-04T18:13

2022-03-04T18:13

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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Более 700 тысяч человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля из Украины в Польшу въехали 706,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в пятницу по состоянию на 15.00 (17.00 мск) сотрудники погранстражи оформили на въезд в Польшу из Украины 59,1 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220304/razvedka-1776447766.html

https://ria.ru/20220303/polsha-1776387246.html

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польша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, польша, украина, беженцы