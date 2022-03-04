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В Польше сообщили о более 700 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
В Польше сообщили о более 700 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины - РИА Новости, 04.03.2022
В Польше сообщили о более 700 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
Более 700 тысяч человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:13
2022-03-04T18:13
2022-03-04T18:13
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Более 700 тысяч человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля из Украины в Польшу въехали 706,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в пятницу по состоянию на 15.00 (17.00 мск) сотрудники погранстражи оформили на въезд в Польшу из Украины 59,1 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220304/razvedka-1776447766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, украина, беженцы
В Польше сообщили о более 700 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
Пограничная стража Польши: с 24 февраля из Украины в страну въехали 706,3 тысячи человек