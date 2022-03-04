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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776575830.html
Глава Крыма пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины
Глава Крыма пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины - РИА Новости, 04.03.2022
Глава Крыма пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:58
2022-03-04T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
республика крым
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины."Я знаю, что многим из вас поступают звонки с Украины. У нас много друзей, родственников, у всех без исключения. Всем даем советы, как выйти лучше из ситуации. При этом тем, кто находится за линией соприкосновения с нашей стороны, мы всем без исключения оказываем содействие в плане эвакуации на территорию Республики Крым. Обращения, пожалуйста, записывайте. На моих страницах в социальных сетях все читаю. Никого без поддержки не оставим", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.Он поручил чиновникам реагировать на все ситуации, связанные с оказанием помощи гражданам Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/donbass-1776454882.html
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республика крым
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, республика крым, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
17:58 04.03.2022
 
Глава Крыма пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины

Глава Крыма Аксенов пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд
Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины.
"Я знаю, что многим из вас поступают звонки с Украины. У нас много друзей, родственников, у всех без исключения. Всем даем советы, как выйти лучше из ситуации. При этом тем, кто находится за линией соприкосновения с нашей стороны, мы всем без исключения оказываем содействие в плане эвакуации на территорию Республики Крым. Обращения, пожалуйста, записывайте. На моих страницах в социальных сетях все читаю. Никого без поддержки не оставим", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
Жители радуются освобождению города Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
Он поручил чиновникам реагировать на все ситуации, связанные с оказанием помощи гражданам Украины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияРеспублика КрымУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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