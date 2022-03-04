Глава Крыма пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины
Глава Крыма Аксенов пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд
Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины.
"Я знаю, что многим из вас поступают звонки с Украины. У нас много друзей, родственников, у всех без исключения. Всем даем советы, как выйти лучше из ситуации. При этом тем, кто находится за линией соприкосновения с нашей стороны, мы всем без исключения оказываем содействие в плане эвакуации на территорию Республики Крым. Обращения, пожалуйста, записывайте. На моих страницах в социальных сетях все читаю. Никого без поддержки не оставим", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
Он поручил чиновникам реагировать на все ситуации, связанные с оказанием помощи гражданам Украины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.