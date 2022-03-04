https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776575830.html

Глава Крыма пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины

Глава Крыма пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины - РИА Новости, 04.03.2022

Глава Крыма пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:58

2022-03-04T17:58

2022-03-04T17:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

владимир путин

россия

республика крым

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал содействие в эвакуации беженцев с Украины."Я знаю, что многим из вас поступают звонки с Украины. У нас много друзей, родственников, у всех без исключения. Всем даем советы, как выйти лучше из ситуации. При этом тем, кто находится за линией соприкосновения с нашей стороны, мы всем без исключения оказываем содействие в плане эвакуации на территорию Республики Крым. Обращения, пожалуйста, записывайте. На моих страницах в социальных сетях все читаю. Никого без поддержки не оставим", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.Он поручил чиновникам реагировать на все ситуации, связанные с оказанием помощи гражданам Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/donbass-1776454882.html

https://ria.ru/20220224/medpomosch-1774847334.html

россия

республика крым

украина

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, республика крым, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию