От беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова заявила, что от беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Много обращений от беженцев из Донбасса поступает относительно восстановления документов, так как свидетельства о рождении остались на территории Луганска и Донецка и не везде сохранились архивы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"С нами специалист по миграционным вопросам, который помог бы во взаимодействии с нашими органами миграционными, министерством внутренних дел, чтобы помочь людям в оформлении документов. Очень много вопросов, когда свидетельства о рождении остались на территории Донецка и Луганска, не везде сохранились архивы. Есть вопросы по восстановлению документов, мы хотели бы помочь людям в этом вопросе", - сообщила Москалькова во время посещения вместе с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой пункта временного размещения беженцев в Ростове-на-Дону в здании общежития Ростовского строительного художественного техникума.
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова проинформировала омбдусменов, что в пункте размещены 97 человек, в том числе 45 детей.
"Беженцы обеспечены всем необходимым... Мы стараемся и уточняем запросы каждой семьи, которая здесь находится, и соответственно принимаем меры", - сказала Кожухова.
"Мы... готовы провести совместный личный прием с теми, кто хотел бы обратиться к нам по вопросам оформления документов и по вопросам той федеральной повестки, которые в рамках нашего мандата могли бы быть решены", - сказала Москалькова.