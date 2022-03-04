https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776474496.html

От беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах, заявила Москалькова

От беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах, заявила Москалькова - РИА Новости, 04.03.2022

От беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах, заявила Москалькова

Много обращений от беженцев из Донбасса поступает относительно восстановления документов, так как свидетельства о рождении остались на территории Луганска и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:50

2022-03-04T12:50

2022-03-04T12:50

обострение ситуации в днр и лнр

дарья морозова

донецкая народная республика

луганск

ростов-на-дону

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774417802_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_6cb9e1ce6d52b714757880f97ce01d95.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Много обращений от беженцев из Донбасса поступает относительно восстановления документов, так как свидетельства о рождении остались на территории Луганска и Донецка и не везде сохранились архивы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."С нами специалист по миграционным вопросам, который помог бы во взаимодействии с нашими органами миграционными, министерством внутренних дел, чтобы помочь людям в оформлении документов. Очень много вопросов, когда свидетельства о рождении остались на территории Донецка и Луганска, не везде сохранились архивы. Есть вопросы по восстановлению документов, мы хотели бы помочь людям в этом вопросе", - сообщила Москалькова во время посещения вместе с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой пункта временного размещения беженцев в Ростове-на-Дону в здании общежития Ростовского строительного художественного техникума.Замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова проинформировала омбдусменов, что в пункте размещены 97 человек, в том числе 45 детей."Мы... готовы провести совместный личный прием с теми, кто хотел бы обратиться к нам по вопросам оформления документов и по вопросам той федеральной повестки, которые в рамках нашего мандата могли бы быть решены", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776041788.html

https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776437043.html

донецкая народная республика

луганск

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дарья морозова, донецкая народная республика, луганск, ростов-на-дону, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество