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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776474496.html
От беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах, заявила Москалькова
От беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах, заявила Москалькова - РИА Новости, 04.03.2022
От беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах, заявила Москалькова
Много обращений от беженцев из Донбасса поступает относительно восстановления документов, так как свидетельства о рождении остались на территории Луганска и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:50
2022-03-04T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
дарья морозова
донецкая народная республика
луганск
ростов-на-дону
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Много обращений от беженцев из Донбасса поступает относительно восстановления документов, так как свидетельства о рождении остались на территории Луганска и Донецка и не везде сохранились архивы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."С нами специалист по миграционным вопросам, который помог бы во взаимодействии с нашими органами миграционными, министерством внутренних дел, чтобы помочь людям в оформлении документов. Очень много вопросов, когда свидетельства о рождении остались на территории Донецка и Луганска, не везде сохранились архивы. Есть вопросы по восстановлению документов, мы хотели бы помочь людям в этом вопросе", - сообщила Москалькова во время посещения вместе с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой пункта временного размещения беженцев в Ростове-на-Дону в здании общежития Ростовского строительного художественного техникума.Замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова проинформировала омбдусменов, что в пункте размещены 97 человек, в том числе 45 детей."Мы... готовы провести совместный личный прием с теми, кто хотел бы обратиться к нам по вопросам оформления документов и по вопросам той федеральной повестки, которые в рамках нашего мандата могли бы быть решены", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776041788.html
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дарья морозова, донецкая народная республика, луганск, ростов-на-дону, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
12:50 04.03.2022
 
От беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова заявила, что от беженцев из Донбасса поступают вопросы о документах

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Много обращений от беженцев из Донбасса поступает относительно восстановления документов, так как свидетельства о рождении остались на территории Луганска и Донецка и не везде сохранились архивы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"С нами специалист по миграционным вопросам, который помог бы во взаимодействии с нашими органами миграционными, министерством внутренних дел, чтобы помочь людям в оформлении документов. Очень много вопросов, когда свидетельства о рождении остались на территории Донецка и Луганска, не везде сохранились архивы. Есть вопросы по восстановлению документов, мы хотели бы помочь людям в этом вопросе", - сообщила Москалькова во время посещения вместе с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой пункта временного размещения беженцев в Ростове-на-Дону в здании общежития Ростовского строительного художественного техникума.
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Калининградскую область прибыли первые беженцы из Донбасса
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова проинформировала омбдусменов, что в пункте размещены 97 человек, в том числе 45 детей.
"Беженцы обеспечены всем необходимым... Мы стараемся и уточняем запросы каждой семьи, которая здесь находится, и соответственно принимаем меры", - сказала Кожухова.
"Мы... готовы провести совместный личный прием с теми, кто хотел бы обратиться к нам по вопросам оформления документов и по вопросам той федеральной повестки, которые в рамках нашего мандата могли бы быть решены", - сказала Москалькова.
Пункт временного размещения для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:54
Аппарат омбудсмена не получал жалоб на нарушение прав беженцев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаЛуганскРостов-на-ДонуЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбщество
 
 
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