https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776461978.html

Границу России за сутки пересекли свыше восьми тысяч беженцев из Донбасса

Границу России за сутки пересекли свыше восьми тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 04.03.2022

Границу России за сутки пересекли свыше восьми тысяч беженцев из Донбасса

Свыше 8 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщило пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:14

2022-03-04T12:14

2022-03-04T12:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Свыше 8 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщило пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 8000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия