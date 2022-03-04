https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776461978.html
Границу России за сутки пересекли свыше восьми тысяч беженцев из Донбасса
Границу России за сутки пересекли свыше восьми тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 04.03.2022
Границу России за сутки пересекли свыше восьми тысяч беженцев из Донбасса
Свыше 8 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщило пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:14
2022-03-04T12:14
2022-03-04T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Свыше 8 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщило пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 8000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
Границу России за сутки пересекли свыше восьми тысяч беженцев из Донбасса
Российскую границу за сутки пересекли более восьми тысяч беженцев из ЛНР и ДНР