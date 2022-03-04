https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776437043.html
Аппарат омбудсмена не получал жалоб на нарушение прав беженцев
Аппарат омбудсмена не получал жалоб на нарушение прав беженцев - РИА Новости, 04.03.2022
Аппарат омбудсмена не получал жалоб на нарушение прав беженцев
Ни одной жалобы не поступило в аппарат уполномоченного по правам человека РФ о нарушении прав беженцев в России, сообщила журналистам омбудсмен Татьяна... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:54
2022-03-04T10:54
2022-03-04T12:48
общество
россия
татьяна москалькова
беженцы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Ни одной жалобы не поступило в аппарат уполномоченного по правам человека РФ о нарушении прав беженцев в России, сообщила журналистам омбудсмен Татьяна Москалькова."На сегодняшний день не поступило ни одной жалобы от эвакуированных в Россию людей", - сказала она.Москалькова поблагодарила органы власти субъектов РФ, принявших беженцев, которые "сделали все, чтобы люди почувствовали себя как дома".
https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776041788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна москалькова, беженцы
10:54 04.03.2022 (обновлено: 12:48 04.03.2022)
Аппарат омбудсмена не получал жалоб на нарушение прав беженцев
Аппарат омбудсмена не получал жалоб на нарушение прав беженцев в России