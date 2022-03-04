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Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса
Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса
Все возможности для соблюдения социальных гарантий беженцев из Донбасса в России созданы, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:49
2022-03-04T10:49
2022-03-04T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Все возможности для соблюдения социальных гарантий беженцев из Донбасса в России созданы, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По ее словам, Россия открыла въезд для всех беженцев, которых только в Ростовской области на сегодняшний день более 6 тысяч человек."Сделано все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и имели все социальные гарантии, которые могут быть у человека", - сказала она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776041788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, ростовская область
10:49 04.03.2022 (обновлено: 11:15 04.03.2022)
Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса
Омбудсмен Москалькова заявила о возможностях соблюдения гарантий для беженцев из Донбасса