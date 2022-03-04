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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776436092.html
Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса
Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса
Все возможности для соблюдения социальных гарантий беженцев из Донбасса в России созданы, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:49
2022-03-04T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Все возможности для соблюдения социальных гарантий беженцев из Донбасса в России созданы, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По ее словам, Россия открыла въезд для всех беженцев, которых только в Ростовской области на сегодняшний день более 6 тысяч человек."Сделано все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и имели все социальные гарантии, которые могут быть у человека", - сказала она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776041788.html
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общество, здоровье - общество, россия, ростовская область
10:49 04.03.2022 (обновлено: 11:15 04.03.2022)
 
Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса

Омбудсмен Москалькова заявила о возможностях соблюдения гарантий для беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону
Пункт временного размещения для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт временного размещения для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Все возможности для соблюдения социальных гарантий беженцев из Донбасса в России созданы, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, Россия открыла въезд для всех беженцев, которых только в Ростовской области на сегодняшний день более 6 тысяч человек.
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Калининградскую область прибыли первые беженцы из Донбасса
"Сделано все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и имели все социальные гарантии, которые могут быть у человека", - сказала она.
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Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияРостовская область
 
 
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