https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776436092.html

Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса

Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова заявила о соблюдении гарантий для беженцев из Донбасса

Все возможности для соблюдения социальных гарантий беженцев из Донбасса в России созданы, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:49

2022-03-04T10:49

2022-03-04T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

общество

здоровье - общество

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Все возможности для соблюдения социальных гарантий беженцев из Донбасса в России созданы, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По ее словам, Россия открыла въезд для всех беженцев, которых только в Ростовской области на сегодняшний день более 6 тысяч человек."Сделано все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и имели все социальные гарантии, которые могут быть у человека", - сказала она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776041788.html

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, ростовская область