https://ria.ru/20220304/belorussiya-1776472075.html

Белоруссия не примет участие в спецоперации на Украине, заявил Лукашенко

Белоруссия не примет участие в спецоперации на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.03.2022

Белоруссия не примет участие в спецоперации на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не принимала и не будет принимать участие в российской военной спецоперации по... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:43

2022-03-04T12:43

2022-03-04T14:15

обострение ситуации в днр и лнр

александр лукашенко

в мире

белоруссия

украина

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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не принимала и не будет принимать участие в российской военной спецоперации по демилитаризации Украины."И как бы ни пытались сегодня отдельные силы – вы их знаете – втянуть нас в боевые действия на территории Украины, у вас (граждан Белоруссии – ред.) нет оснований для беспокойства: мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря (граница республики с Украиной – ред.). Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Нет необходимости в этом", - заявил Лукашенко после подписания в пятницу решения референдума о внесении поправок в новую конституцию. Он напомнил, что западную и северо-западную границу со странами ЕС тоже надо надежно прикрыть, потому что "если мы там прозеваем, народ нам этого никогда не простит"."Нашим военным сегодня и связанным с ними людьми, всему народу не очень просто в этой ситуации, экономической, финансовой. Противостоят по всему периметру границы, а это более 3 тысяч километров. И сегодня, когда мы об этом говорим, наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах, защищая нашу землю, а не какую-то, где разворачиваются, кроме этого конфликта, еще какие-то подковерные баталии и войны, подстегиваемые определенными силами", - сказал Лукашенко.Он добавил, что белорусы будут "биться, бороться и умирать" на своей земле, "если придется, не дай бог"."Мне иногда даже несколько обидно, что я изо дня в день начинаю повторять и убеждать: да нет, не вот такие, пушистые, и дальше будем белыми и пушистыми, нет, мы никуда не пойдем, будем защищать нашу землю. Знаете, если вы меня не слышите, то вам впору избирать нового президента… Надо понимать, что сегодня, когда мы находимся под беспрецедентным ударом санкций, провокаций, информационного манипулирования, стране как никогда нужны ваши понимание, доверие, поддержка и собранность", - сказал Лукашенко.Он добавил, что каждый должен заниматься своим делом: президент реализовывает свои полномочия, а белорусы на своих рабочих местах – свои полномочия. Президент подчеркнул, что нельзя допустить в обществе "кашу" и "бардак", иначе "будет конец без всякой войны"."Я знаю, что такое наши дети, поэтому у меня нет никакой необходимости и желания посылать их куда-то на какую-то войну. Тем более, еще раз повторяю, куда нас совсем не зовут и не просят. Мы должны защитить свою землю, свое государство. И это будет нашим вкладом в безопасность нашего континента, а может быть, сегодня и планеты в целом", - подчеркнул Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/tikhanovskaya-1776449939.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/lukashenko-1776482438.html

https://ria.ru/20220303/konflikt-1776212340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, в мире, белоруссия, украина