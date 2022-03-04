12:39 04.03.2022 (обновлено: 13:35 04.03.2022)
Белоруссия вступает в новый этап развития, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: период, обвалившийся на Белоруссию в августе 2020 года, закончился
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вступает в новый этап развития, период, "обвалившийся" на Белоруссию в августе 2020 года, закончился.
"Люди спокойно, уверенно шли голосовать (на референдуме по поправкам в конституцию – ред.). Все чувствовали себя в безопасности, в том числе благодаря слаженной работе наших правоохранительных органов. Это говорит о том, что тот период, за который мы так переживали и который нежданно-негаданно обвалился на нас в августе 2020 года, закончился. Народ положил этому безобразию конец", - заявил Лукашенко после подписания в пятницу решения референдума о внесении поправок в новую конституцию. Речь транслировал телеканал "Беларусь 1". По его словам, страна вступает в новый период "тяжелой творческой работы". "И результаты этого периода зависеть будут только от нас", - подчеркнул белорусский президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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