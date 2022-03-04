Лукашенко подписал решение референдума о внесении поправок в конституцию
Президент Белоруссии Лукашенко подписал решение референдума о поправках в конституцию
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по вопросу внесения изменений в конституцию страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по вопросу внесения изменений в конституцию страны
МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу подписал решение республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония проходит во Дворце Независимости в Минске, ее транслирует в прямом эфире телеканал "Беларусь 1". По данным агентства Sputnik, на мероприятие приглашены более тысячи человек. В их числе высшие должностные лица, члены правительства, представители различных министерств и ведомств, Конституционного и Верховного судов, делегации от областей и города Минска, эксперты и представители общественности.
Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг утвердил итоги прошедшего 27 февраля республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны. За принятие изменений высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума. Все 12 членов ЦИК единогласно на заседании приняли соответствующее постановление, в котором предлагается референдум признать состоявшимся, а решение республиканского референдума – принятым. Принятое на референдуме решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
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