https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html
Пошли вразнос: автомобили в России стали золотыми
Пошли вразнос: автомобили в России стали золотыми - РИА Новости, 04.03.2022
Пошли вразнос: автомобили в России стали золотыми
Российский авторынок в преддверии коллапса. Обвал рубля и прекращение поставок вынудили дилеров экстренно переписать ценники. Теперь даже за некогда бюджетные... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:00
2022-03-04T08:00
2022-03-04T08:02
экономика
авто
general motors
volkswagen group
kia rio
санкции в отношении россии
автомобили
hyundai solaris
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776353073_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c915b0f89795e55f94adaeb6433f5512.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российский авторынок в преддверии коллапса. Обвал рубля и прекращение поставок вынудили дилеров экстренно переписать ценники. Теперь даже за некогда бюджетные модели просят почти по два миллиона рублей. В салонах разводят руками: это еще не предел. А дилеры ждут пустых залов — не будет ни машин, ни покупателей. Как могут развиваться события дальше, разбиралось РИА Новости.Хуже, чем вчераВ прошлом году автомобили подорожали на треть. По рынку ударили инфляция, рост цен на энергоносители, изменение условий программы льготного автокредитования. Однако главной проблемой стал дефицит микросхем и прочих комплектующих — во всем мире.Теперь наступил логистический коллапс. Из-за ситуации на Украине и санкций Volkswagen, Audi, General Motors, Citroen, Mercedes-Benz, Skoda, Jaguar, Land Rover, Porsche, Peugeot, BMW прекратили поставки. В Volvo заявили об остановке производства и продаж автомобилей в России.Это касается и популярных моделей традиционно бюджетного сегмента. Так, еще в декабре — январе Kia Rio в базовой комплектации стоила менее миллиона. Сейчас — на 700 тысяч больше.В "Марс-Моторс" (официальный дилер Hyundai) предлагают самый бюджетный и востребованный автомобиль Huyndai Solaris (автомат в базе) за 1,7 миллиона. Брать надо "прямо сейчас за наличку", поскольку "неизвестно, что будет завтра"."Последняя Huyndai Сreta ушла за 2,1 миллиона", — уточнил менеджер. Осенью эта модель стоила 1,2-1,3 миллиона, к концу года с учетом дилерских "допов" — полтора.Схожая ситуация и в "Аарон-Авто" (официальный дилер Peugeot и Citroen). Рекомендованная розничная цена Peugeot 2008 с механической коробкой в базовой комплектации 2,2 миллиона, на деле выходит больше трех.Что с нашими"АвтоВАЗ" может рассчитывать на рост спроса. Однако, как замечает Олег Зевакин, генеральный директор "АвтоАссист", без импортных комплектующих завод способен выпускать только классическую Lada Niva. И в данный момент конвейер остановлен.Московский завод Renault тоже встал — пока до 9 марта."Вариантов с замещением электронных деталей нет. К сожалению, за 30 лет отечественная промышленность не научилась производить работоспособные полупроводники и чипы", — констатирует Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".Таких скачков не было десятилетия. Как предрекают на рынке, в ближайшее время отечественные автомобили подорожают еще как минимум на треть.Ждут пустых заловДилеры опасаются, что очень скоро предложить покупателям будет нечего."Поэтому цели распродать все у нас нет. Надо, наоборот, растянуть, чтобы люди хотя бы могли прийти, посмотреть и выбрать комплектацию", — объясняют в "Аарон-Авто".Как отмечает Андрей Терлюкевич, гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр", преимущество у китайских и корейских автопроизводителей: граница с КНР открыта. Однако отказ крупнейших операторов контейнерных перевозок от доставок грузов в Россию может повлиять и на них.Впрочем, спрос тоже упадет: c повышением ключевой ставки ЦБ автокредиты, участвовавшие в половине покупок, стали малодоступными. Эксперты вообще предрекают рынку автокредитования временный крах — заемный капитал слишком дорог."Спрос на автокредиты уже обвалился. Вряд ли будет много желающих брать их по 20% плюс", — говорит Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом".Нехватка запчастейСерьезных перебоев ждут с запчастями, по некоторым маркам они подорожали на 15%. По мнению Сергея Пиголкина, директора CarClick.ru, трудности возникнут даже с прохождением ТО у дилеров: на складах запас всего на пару недель. Не исключено, что на помощь придет все тот же Китай. Но владельцев премиальных марок это вряд ли устроит.Выждать времяОб уходе с рынка пока никто не говорит. Речь о приостановке поставок и заводов. Как утверждают инсайдеры, в представительствах премиальных и массовых брендов решение еще не приняли. Даже китайские Geely и Сhery взяли паузу.В перспективе рынок вполне способен переориентироваться на отечественные, корейские и китайские авто. В Россию могут зайти и автоконцерны из Индии, например Mahindra. Китайцы наверняка нарастят долю, им это проще всего."Многие китайские марки официально подтвердили, что остаются на российском рынке и работают в штатном режиме. Кроме того, на фоне взлета продаж в 2021-м потянутся и другие автопроизводители из КНР — Foton, BYD, Saik", — прогнозирует Сергей Власов, эксперт маркетплейса "Банкавто".Компании, испытывающие сейчас проблемы с комплектующими, все равно заинтересованы в том, чтобы удержаться на российском рынке, поскольку он очень емкий. С урегулированием геополитического конфликта рубль стабилизируется, и брендам станет ясно, что будет с локальным производством. Игроки рассчитывают на скорое восстановление поставок, хотя и в меньшем объеме. Если вам нужен новый автомобиль, эксперты рекомендуют не делать резких движений и занять выжидательную позицию.
https://ria.ru/20220301/avtovaz-1775796322.html
https://ria.ru/20220303/nissan-1776282980.html
https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, general motors, volkswagen group, kia rio, санкции в отношении россии, автомобили, hyundai solaris, renault nissan (альянс), skoda, psa peugeot citroën
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российский авторынок в преддверии коллапса. Обвал рубля и прекращение поставок вынудили дилеров экстренно переписать ценники. Теперь даже за некогда бюджетные модели просят почти по два миллиона рублей. В салонах разводят руками: это еще не предел. А дилеры ждут пустых залов — не будет ни машин, ни покупателей. Как могут развиваться события дальше, разбиралось РИА Новости.
Хуже, чем вчера
В прошлом году автомобили подорожали на треть. По рынку ударили инфляция, рост цен на энергоносители, изменение условий программы льготного автокредитования. Однако главной проблемой стал дефицит микросхем и прочих комплектующих — во всем мире.
Теперь наступил логистический коллапс. Из-за ситуации на Украине и санкций Volkswagen, Audi, General Motors, Citroen, Mercedes-Benz, Skoda, Jaguar, Land Rover, Porsche, Peugeot, BMW прекратили поставки. В Volvo заявили об остановке производства и продаж автомобилей в России.
Цены в салонах взлетели еще на 30-50%. Сами дилеры пока в замешательстве, многие даже убрали прайс-листы: все равно их переписывать.
Это касается и популярных моделей традиционно бюджетного сегмента. Так, еще в декабре — январе Kia Rio в базовой комплектации стоила менее миллиона. Сейчас — на 700 тысяч больше.
"Был ажиотажный спрос в конце февраля, люди расхватывали машины. Те, что стоят в салоне, — все забронированы. Новых поставок не ждут. Купить по старой цене можно, только если кто-то откажется от заказа", — рассказали в московском автосалоне "Автогермеc KIA".
В "Марс-Моторс" (официальный дилер Hyundai) предлагают самый бюджетный и востребованный автомобиль Huyndai Solaris (автомат в базе) за 1,7 миллиона. Брать надо "прямо сейчас за наличку", поскольку "неизвестно, что будет завтра".
"Последняя Huyndai Сreta ушла за 2,1 миллиона", — уточнил менеджер. Осенью эта модель стоила 1,2-1,3 миллиона, к концу года с учетом дилерских "допов" — полтора.
Схожая ситуация и в "Аарон-Авто" (официальный дилер Peugeot и Citroen). Рекомендованная розничная цена Peugeot 2008 с механической коробкой в базовой комплектации 2,2 миллиона, на деле выходит больше трех.
Что с нашими
"АвтоВАЗ" может рассчитывать на рост спроса. Однако, как замечает Олег Зевакин, генеральный директор "АвтоАссист", без импортных комплектующих завод способен выпускать только классическую Lada Niva. И в данный момент конвейер остановлен.
Московский завод Renault тоже встал — пока до 9 марта.
"Вариантов с замещением электронных деталей нет. К сожалению, за 30 лет отечественная промышленность не научилась производить работоспособные полупроводники и чипы", — констатирует Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".
С 1 марта цены на все модели Lada повысили в среднем на 147 тысяч рублей (плюс 15,4%).
Таких скачков не было десятилетия. Как предрекают на рынке, в ближайшее время отечественные автомобили подорожают еще как минимум на треть.
Ждут пустых залов
Дилеры опасаются, что очень скоро предложить покупателям будет нечего.
"Поэтому цели распродать все у нас нет. Надо, наоборот, растянуть, чтобы люди хотя бы могли прийти, посмотреть и выбрать комплектацию", — объясняют в "Аарон-Авто".
То, что есть на складах или проходит таможню, — это максимум на месяц–полтора, — указывает Елена Сафонова, управляющий директор управления по работе с автодилерами и автопроизводителями компании "Ренессанс страхование".
Как отмечает Андрей Терлюкевич, гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр", преимущество у китайских и корейских автопроизводителей: граница с КНР открыта. Однако отказ крупнейших операторов контейнерных перевозок от доставок грузов в Россию может повлиять и на них.
Впрочем, спрос тоже упадет: c повышением ключевой ставки ЦБ автокредиты, участвовавшие в половине покупок, стали малодоступными. Эксперты вообще предрекают рынку автокредитования временный крах — заемный капитал слишком дорог.
"Спрос на автокредиты уже обвалился. Вряд ли будет много желающих брать их по 20% плюс", — говорит Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом".
Нехватка запчастей
Серьезных перебоев ждут с запчастями, по некоторым маркам они подорожали на 15%. По мнению Сергея Пиголкина, директора CarClick.ru, трудности возникнут даже с прохождением ТО у дилеров: на складах запас всего на пару недель. Не исключено, что на помощь придет все тот же Китай. Но владельцев премиальных марок это вряд ли устроит.
"Некоторые европейские производители закрыли отгрузки на срок от семи до десяти дней — это пока. Они не знают, по какой цене отгружать: курс рубля абсолютно непредсказуемый. Транзит через Украину невозможен. Латвия и Литва ввели новые таможенные формы, там полная неразбериха. Грузовики попросту стоят. Очевидно, через две-три недели мы столкнемся с нехваткой комплектующих", — подтверждает Данил Соловьев, сооснователь международной сети автосервисов Fit Service.
Выждать время
Об уходе с рынка пока никто не говорит. Речь о приостановке поставок и заводов. Как утверждают инсайдеры, в представительствах премиальных и массовых брендов решение еще не приняли. Даже китайские Geely и Сhery взяли паузу.
В перспективе рынок вполне способен переориентироваться на отечественные, корейские и китайские авто. В Россию могут зайти и автоконцерны из Индии, например Mahindra. Китайцы наверняка нарастят долю, им это проще всего.
"Многие китайские марки официально подтвердили, что остаются на российском рынке и работают в штатном режиме. Кроме того, на фоне взлета продаж в 2021-м потянутся и другие автопроизводители из КНР — Foton, BYD, Saik", — прогнозирует Сергей Власов, эксперт маркетплейса "Банкавто".
"Если автомобильные заводы, построенные в последнее время в России, европейцы оставят, китайцы их с удовольствием займут", — уверен Алексей Макаров, директор по развитию автодилера "Нижегородец".
Компании, испытывающие сейчас проблемы с комплектующими, все равно заинтересованы в том, чтобы удержаться на российском рынке, поскольку он очень емкий. С урегулированием геополитического конфликта рубль стабилизируется, и брендам станет ясно, что будет с локальным производством. Игроки рассчитывают на скорое восстановление поставок, хотя и в меньшем объеме. Если вам нужен новый автомобиль, эксперты рекомендуют не делать резких движений и занять выжидательную позицию.