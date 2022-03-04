https://ria.ru/20220304/avtobusy-1776486410.html

Первые новые автобусы в Белгородской области вышли на маршруты

Первые новые автобусы в Белгородской области вышли на маршруты - РИА Новости, 04.03.2022

Первые новые автобусы в Белгородской области вышли на маршруты

Тридцать из 100 новых автобусов большого класса, приобретенных властями Белгородской области, вышли на маршруты, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:39

2022-03-04T13:39

2022-03-04T13:39

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Тридцать из 100 новых автобусов большого класса, приобретенных властями Белгородской области, вышли на маршруты, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.Для повышения качества пассажирских перевозок в Белгородской агломерации региональное правительство закупило на 1,5 миллиарда рублей 100 низкопольных автобусов большого класса марки "ЛиАЗ". Все они работают на природном газе, укомплектованы кондиционерами, валидаторами, информационными табло и системами видеонаблюдения, в том числе внутри салона. Кроме того, для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены раскладные пандусы, которые выдерживают нагрузку до 350 килограммов.Вячеслав Гладков поручил руководству "Единой транспортной компании" в обязательном порядке информировать жителей о выпуске новых "ЛиАЗов" на линии."Важно качественное информирование населения по каждому маршруту, чтобы люди, начиная с сегодняшнего дня, смогли почувствовать изменения. Я так понимаю, что сегодня у нас начинают работать первые 30 автобусов, с 15 марта запустят ещё 30 автобусов и в начале апреля – еще 40", – отметил губернатор Белгородской области.Первые 30 автобусов начали курсировать по 10 маршрутам, где наибольшая потребность в дополнительном подвижном составе из-за высокого пассажиропотока.Часть автобусов будет направлена на замену устаревших, которые работают на других маршрутах.

https://ria.ru/20220207/priyuty-1771448726.html

https://ria.ru/20220124/dorogi-1769288667.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, вячеслав гладков, белгородская область