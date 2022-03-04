Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/aes-1776428215.html
На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести реакторов
На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести реакторов - РИА Новости, 04.03.2022
На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести реакторов
На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести ядерных реакторов, заявила военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:20
2022-03-04T10:20
в мире
россия
украина
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104098/28/1040982879_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_e50295fd1da471442b6f592e88f42681.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести ядерных реакторов, заявила военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования."Состояние энергоблоков ЗАЭС: Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт. Энергоблоки № 2, 3: отключено от сети и проводится охлаждение ядерных установок. Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт. Энергоблоки № 5, 6: проводится охлаждение ядерных установок", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже ГСЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.В пятницу военная администрация со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования заявила, что силы РФ заняли площадку Запорожской АЭС, радиационный фон в области после пожара на АЭС остается в норме.
https://ria.ru/20220304/aes-1776426501.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776423301.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104098/28/1040982879_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_bff600e0196fec59711c4c6d311888f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, запорожская аэс
10:20 04.03.2022
 
На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести реакторов

На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести ядерных реакторов

© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Фалин
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести ядерных реакторов, заявила военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования.
"Состояние энергоблоков ЗАЭС: Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт. Энергоблоки № 2, 3: отключено от сети и проводится охлаждение ядерных установок. Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт. Энергоблоки № 5, 6: проводится охлаждение ядерных установок", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже ГСЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут
В пятницу военная администрация со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования заявила, что силы РФ заняли площадку Запорожской АЭС, радиационный фон в области после пожара на АЭС остается в норме.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 09:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские силы заняли площадку ЗАЭС, заявила военная администрация
 
В миреРоссияУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала