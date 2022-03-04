https://ria.ru/20220304/aes-1776428215.html

На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести реакторов

На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести реакторов - РИА Новости, 04.03.2022

На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести реакторов

На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести ядерных реакторов, заявила военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:20

2022-03-04T10:20

2022-03-04T10:20

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Запорожской АЭС проводится охлаждение четырех из шести ядерных реакторов, заявила военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования."Состояние энергоблоков ЗАЭС: Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт. Энергоблоки № 2, 3: отключено от сети и проводится охлаждение ядерных установок. Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт. Энергоблоки № 5, 6: проводится охлаждение ядерных установок", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже ГСЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.В пятницу военная администрация со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования заявила, что силы РФ заняли площадку Запорожской АЭС, радиационный фон в области после пожара на АЭС остается в норме.

https://ria.ru/20220304/aes-1776426501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, запорожская аэс