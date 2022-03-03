В МИД прокомментировали блокирование золотовалютных резервов России
МИД о блокировании золотовалютных резервов России: Западом движет жажда наживы
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лицемерие Запада всегда сопровождается жаждой наживы, это касается и последних заявлений европейского руководства по поводу блокирования золотовалютных резервов России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается блокирования российских звр и других ограничений со стороны ЕС - мы знаем, что лицемерие западных стран сопровождается всегда жаждой наживы. Не тот режим - раз, и блокировка счетов, резервов, все, что хотите", - заявила Захарова на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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