https://ria.ru/20220303/zoloto-1776345126.html

В МИД прокомментировали блокирование золотовалютных резервов России

В МИД прокомментировали блокирование золотовалютных резервов России - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД прокомментировали блокирование золотовалютных резервов России

Лицемерие Запада всегда сопровождается жаждой наживы, это касается и последних заявлений европейского руководства по поводу блокирования золотовалютных резервов РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:13

2022-03-03T19:13

2022-03-03T19:13

в мире

россия

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лицемерие Запада всегда сопровождается жаждой наживы, это касается и последних заявлений европейского руководства по поводу блокирования золотовалютных резервов России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мария захарова, санкции в отношении россии