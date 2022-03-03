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В МИД прокомментировали блокирование золотовалютных резервов России
В МИД прокомментировали блокирование золотовалютных резервов России - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД прокомментировали блокирование золотовалютных резервов России
Лицемерие Запада всегда сопровождается жаждой наживы, это касается и последних заявлений европейского руководства по поводу блокирования золотовалютных резервов РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:13
2022-03-03T19:13
в мире
россия
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лицемерие Запада всегда сопровождается жаждой наживы, это касается и последних заявлений европейского руководства по поводу блокирования золотовалютных резервов России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, мария захарова, санкции в отношении россии
19:13 03.03.2022
 
В МИД прокомментировали блокирование золотовалютных резервов России

﻿МИД о блокировании золотовалютных резервов России: Западом движет жажда наживы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лицемерие Запада всегда сопровождается жаждой наживы, это касается и последних заявлений европейского руководства по поводу блокирования золотовалютных резервов России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается блокирования российских звр и других ограничений со стороны ЕС - мы знаем, что лицемерие западных стран сопровождается всегда жаждой наживы. Не тот режим - раз, и блокировка счетов, резервов, все, что хотите", - заявила Захарова на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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