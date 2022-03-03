https://ria.ru/20220303/zhirinovskiy-1776385409.html
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 03.03.2022
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
Состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:21
2022-03-03T23:21
2022-03-03T23:21
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владимир жириновский
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лдпр
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий, сообщили в ЛДПР.Ранее в пресс-службе партии РИА Новости говорили, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку, но "требуется время на реабилитацию"."Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий", - заявили журналистам в пресс-службе партии.Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии ранее заявляли агентству, что лидер ЛДПР восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
https://ria.ru/20220301/zhirinovskiy-1775702418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир жириновский, россия, госдума рф, лдпр, коронавирус в россии
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
ЛДПР: состояние заболевшего Жириновского остается стабильным