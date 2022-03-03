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В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 03.03.2022
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
Состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:21
2022-03-03T23:21
распространение коронавируса
здоровье - общество
владимир жириновский
россия
госдума рф
лдпр
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий, сообщили в ЛДПР.Ранее в пресс-службе партии РИА Новости говорили, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку, но "требуется время на реабилитацию"."Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий", - заявили журналистам в пресс-службе партии.Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии ранее заявляли агентству, что лидер ЛДПР восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
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здоровье - общество, владимир жириновский, россия, госдума рф, лдпр, коронавирус в россии
23:21 03.03.2022
 
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

ЛДПР: состояние заболевшего Жириновского остается стабильным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий, сообщили в ЛДПР.
Ранее в пресс-службе партии РИА Новости говорили, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку, но "требуется время на реабилитацию".
"Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий", - заявили журналистам в пресс-службе партии.
Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии ранее заявляли агентству, что лидер ЛДПР восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
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