https://ria.ru/20220303/zhirinovskiy-1776385409.html

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 03.03.2022

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:21

2022-03-03T23:21

2022-03-03T23:21

распространение коронавируса

здоровье - общество

владимир жириновский

россия

госдума рф

лдпр

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий, сообщили в ЛДПР.Ранее в пресс-службе партии РИА Новости говорили, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку, но "требуется время на реабилитацию"."Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий", - заявили журналистам в пресс-службе партии.Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии ранее заявляли агентству, что лидер ЛДПР восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.

https://ria.ru/20220301/zhirinovskiy-1775702418.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, владимир жириновский, россия, госдума рф, лдпр, коронавирус в россии