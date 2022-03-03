19:09 03.03.2022 (обновлено: 20:50 03.03.2022)
Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз
Президент Молдавии Санду сообщила о подаче заявки на вступление в Евросоюз
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям", заявила на брифинге президент республики Майя Санду.
Санду подписала соответствующий документ в присутствии премьера Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу. В ближайшие дни заявку представят в Брюсселе.
По словам президента, Молдавии понадобилось 30 лет, чтобы "повзрослеть": теперь власти республики готовы взять на себя ответственность за будущее, поскольку народ "хочет жить мирно, в демократии и процветании".
Санду ранее отмечала, что необходимо ускорить евроинтеграцию республики. Это стремление разделяет и молдавское правительство, указывала она.
В четверг Грузия также направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС; документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав Евросоюза и подписал заявку на вступление в него. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС.