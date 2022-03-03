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Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз

Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 03.03.2022

Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз

Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям", заявила на брифинге президент республики Майя Санду. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:09

2022-03-03T19:09

2022-03-03T20:50

в мире

евросоюз

украина

грузия

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям", заявила на брифинге президент республики Майя Санду.Санду подписала соответствующий документ в присутствии премьера Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу. В ближайшие дни заявку представят в Брюсселе.По словам президента, Молдавии понадобилось 30 лет, чтобы "повзрослеть": теперь власти республики готовы взять на себя ответственность за будущее, поскольку народ "хочет жить мирно, в демократии и процветании".Санду ранее отмечала, что необходимо ускорить евроинтеграцию республики. Это стремление разделяет и молдавское правительство, указывала она.В четверг Грузия также направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС; документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав Евросоюза и подписал заявку на вступление в него. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775683142.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, евросоюз, украина, грузия, молдавия, майя санду