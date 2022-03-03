Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/zayavka-1776344388.html
Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз
Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 03.03.2022
Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз
Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям", заявила на брифинге президент республики Майя Санду. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:09
2022-03-03T20:50
в мире
евросоюз
украина
грузия
молдавия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям", заявила на брифинге президент республики Майя Санду.Санду подписала соответствующий документ в присутствии премьера Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу. В ближайшие дни заявку представят в Брюсселе.По словам президента, Молдавии понадобилось 30 лет, чтобы "повзрослеть": теперь власти республики готовы взять на себя ответственность за будущее, поскольку народ "хочет жить мирно, в демократии и процветании".Санду ранее отмечала, что необходимо ускорить евроинтеграцию республики. Это стремление разделяет и молдавское правительство, указывала она.В четверг Грузия также направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС; документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав Евросоюза и подписал заявку на вступление в него. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775683142.html
украина
грузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, украина, грузия, молдавия, майя санду
19:09 03.03.2022 (обновлено: 20:50 03.03.2022)
 
Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз

Президент Молдавии Санду сообщила о подаче заявки на вступление в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям", заявила на брифинге президент республики Майя Санду.

"Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, она направлена президенту Франции — страны, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны", — сказала она.

Санду подписала соответствующий документ в присутствии премьера Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу. В ближайшие дни заявку представят в Брюсселе.
По словам президента, Молдавии понадобилось 30 лет, чтобы "повзрослеть": теперь власти республики готовы взять на себя ответственность за будущее, поскольку народ "хочет жить мирно, в демократии и процветании".
Санду ранее отмечала, что необходимо ускорить евроинтеграцию республики. Это стремление разделяет и молдавское правительство, указывала она.
В четверг Грузия также направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС; документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав Евросоюза и подписал заявку на вступление в него. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 21:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России
 
В миреЕвросоюзУкраинаГрузияМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала