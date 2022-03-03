https://ria.ru/20220303/zavereniya-1776388398.html

Зюганов призвал украинцев не верить заверениям в солидарности от Европы

Зюганов призвал украинцев не верить заверениям в солидарности от Европы - РИА Новости, 03.03.2022

Зюганов призвал украинцев не верить заверениям в солидарности от Европы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал украинский народ не верить заверениям некоторых европейских стран в солидарности, а главным барьером на пути к миру между... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:57

2022-03-03T23:57

2022-03-03T23:57

в мире

россия

геннадий зюганов

украина

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал украинский народ не верить заверениям некоторых европейских стран в солидарности, а главным барьером на пути к миру между Россией и Украиной он назвал "позорный бандеровский режим"."И всё-таки — братья и сёстры! Обращение к украинскому народу. Наша европействующая элита — самозваная "аристократия" — сегодня клянётся вам в солидарности. Не верьте ей! Ещё Данилевский указывал на её всегдашнюю готовность принести свой народ в жертву его злейшим врагам. Не верьте предателям", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.По его словам, главным препятствием на пути к восстановлению мирных отношений между соседствующими странами стоят агрессия Украины по отношению к Донбассу "и позорный для Украины, пострадавшей от фашизма в годы Великой Отечественной, бандеровский режим"."Наличие войск НАТО у наших границ и их "дружественное" присутствие на самой Украине, активизация русофобии, обработка умов юных украинцев в духе "бандерюгенда" не могут не вызывать у нас боли и возмущения именно потому, что наши отцы и деды были в одних окопах Великой Отечественной, вместе расписывались на рейхстаге", - отметил Зюганов.Лидер КПРФ также обратился с призывом к украинским матерям."Вышивайте рушники своим сыновьям и водите их в украинские хлебные поля, а не на братоубийственную войну. Именно славянские женщины, никогда не желавшие войны, могут сказать своё слово украинской армии и правительству", - добавил Зюганов."Только вместе мы можем преодолеть национальную трещину", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/narod-1776354059.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, геннадий зюганов, украина