19:04 03.03.2022 (обновлено: 20:13 03.03.2022)
Нарышкин заявил, что США и Украина делают ставку на затягивание конфликта
Глава СВР Нарышкин заявил, что США и Украина делают ставку на затягивание конфликта
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ располагает данными о том, что США и подчиненный им киевский режим хотят максимально затянуть конфликт на Украине, перевести его в позиционную войну высокой степени интенсивности, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Сегодня уже отчетливо видно, в том числе и по поступающей к нам развединформации, что американская администрация и покорный ей украинский режим делают ставку на максимальное затягивание конфликта, перерастание его в позиционную войну высокой степени интенсивности", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.
"Из западных стран на Украину засылаются группы вооруженных боевиков, перед которыми поставлена задача организации и поддержки так называемого партизанского подполья. Массово раздается оружие. Любому, кто знаком с военным делом, понятно, что оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато прекрасно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуации в безопасные районы", - добавил Нарышкин.
По его словам, в Вашингтоне очень надеются, что Россия увязнет в этой операции и сгинет, а они смогут спокойно заняться "зачисткой" Ближнего Востока, Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Этого не будет: "древнее прошло, теперь все новое", - подчеркнул Нарышкин. "Что касается будущего Украины, то его, разумеется, определят сами украинцы. Но это будет уже совсем другая Украина и другая история", - добавил директор СВР.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.