https://ria.ru/20220303/zatyagivanie-1776343034.html

Нарышкин заявил, что США и Украина делают ставку на затягивание конфликта

Нарышкин заявил, что США и Украина делают ставку на затягивание конфликта - РИА Новости, 03.03.2022

Нарышкин заявил, что США и Украина делают ставку на затягивание конфликта

Служба внешней разведки РФ располагает данными о том, что США и подчиненный им киевский режим хотят максимально затянуть конфликт на Украине, перевести его в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:04

2022-03-03T19:04

2022-03-03T20:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

украина

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ располагает данными о том, что США и подчиненный им киевский режим хотят максимально затянуть конфликт на Украине, перевести его в позиционную войну высокой степени интенсивности, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Сегодня уже отчетливо видно, в том числе и по поступающей к нам развединформации, что американская ад­министрация и покорный ей украинский режим делают ставку на максимальное затягивание конфликта, перерастание его в позиционную войну высокой степени интенсивности", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР."Из западных стран на Украину засылаются группы вооруженных боевиков, перед которыми поставлена задача организации и поддержки так называемого партизанского подполья. Массово раздается оружие. Любому, кто знаком с военным делом, понятно, что оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато пре­красно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуа­ции в безопасные районы", - добавил Нарышкин.По его словам, в Вашингтоне очень надеются, что Россия увязнет в этой опе­рации и сгинет, а они смогут спокойно заняться "зачисткой" Ближнего Востока, Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона."Этого не будет: "древнее прошло, теперь все новое", - подчеркнул Нарышкин. "Что касается будущего Украины, то его, разумеется, определят сами украинцы. Но это будет уже совсем другая Украина и другая история", - добавил директор СВР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776314777.html

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776235548.html

сша

украина

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, украина, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика