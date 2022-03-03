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Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров
Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров
Запад своими санкциями не изменит линию Москвы на продвижение своих интересов и защиту граждан, говорится в обращении международной Комиссии партии "Единая... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:25
2022-03-03T15:25
россия
санкции в отношении россии
в мире
политика
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад своими санкциями не изменит линию Москвы на продвижение своих интересов и защиту граждан, говорится в обращении международной Комиссии партии "Единая Россия", которую возглавляет глава российского МИД Сергей Лавров."Вводя против Российской Федерации нелегитимные односторонние санкции, Запад не заставит нас изменить свою принципиальную линию, направленную на обеспечение национальной безопасности и защиту своих граждан", - говорится в обращении.
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россия, санкции в отношении россии, в мире, политика, сергей лавров
15:25 03.03.2022
 
Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров

Лавров: Россия не перестанет защищать национальные интересы и граждан из-за санкций Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад своими санкциями не изменит линию Москвы на продвижение своих интересов и защиту граждан, говорится в обращении международной Комиссии партии "Единая Россия", которую возглавляет глава российского МИД Сергей Лавров.
"Вводя против Российской Федерации нелегитимные односторонние санкции, Запад не заставит нас изменить свою принципиальную линию, направленную на обеспечение национальной безопасности и защиту своих граждан", - говорится в обращении.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
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