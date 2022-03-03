https://ria.ru/20220303/zaschita-1776280864.html
Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров
Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров
Запад своими санкциями не изменит линию Москвы на продвижение своих интересов и защиту граждан, говорится в обращении международной Комиссии партии "Единая... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:25
2022-03-03T15:25
2022-03-03T15:25
россия
санкции в отношении россии
в мире
политика
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад своими санкциями не изменит линию Москвы на продвижение своих интересов и защиту граждан, говорится в обращении международной Комиссии партии "Единая Россия", которую возглавляет глава российского МИД Сергей Лавров."Вводя против Российской Федерации нелегитимные односторонние санкции, Запад не заставит нас изменить свою принципиальную линию, направленную на обеспечение национальной безопасности и защиту своих граждан", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, в мире, политика, сергей лавров
Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров
Лавров: Россия не перестанет защищать национальные интересы и граждан из-за санкций Запада