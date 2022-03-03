https://ria.ru/20220303/zaschita-1776280864.html

Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров

Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Россия не перестанет защищать граждан из-за санкций Запада, заявил Лавров

Запад своими санкциями не изменит линию Москвы на продвижение своих интересов и защиту граждан, говорится в обращении международной Комиссии партии "Единая... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:25

2022-03-03T15:25

2022-03-03T15:25

россия

санкции в отношении россии

в мире

политика

сергей лавров

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад своими санкциями не изменит линию Москвы на продвижение своих интересов и защиту граждан, говорится в обращении международной Комиссии партии "Единая Россия", которую возглавляет глава российского МИД Сергей Лавров."Вводя против Российской Федерации нелегитимные односторонние санкции, Запад не заставит нас изменить свою принципиальную линию, направленную на обеспечение национальной безопасности и защиту своих граждан", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, санкции в отношении россии, в мире, политика, сергей лавров